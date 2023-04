El Torneo Apertura 2023 ha ingresado en su etapa más ‘picante’ y poco a poco se van definiendo a los clubes que pugnarán por dar el primer paso en la lucha por el título nacional a fin de año. En esta contienda Alianza Lima y Universitario de Deportes han tomado la delantera y son los que encabezan la tabla de posiciones, razón por la cual la caída de uno podría beneficiar al otro. Así, pues, las recientes declaraciones de Rodrigo Ureña respecto al desempeño de los ‘blanquiazules’ no han caído nada bien en La Victoria, tal como se sobreentendió en la respuesta que hoy dio Hernán Barcos.

Como se recuerda, el mediocampista chileno fue consultado el último miércoles sobre lo que vienen haciendo los dirigidos por Guillermo Salas, a lo que respondió que no los ha visto y solo está enfocado en su trabajo en la ‘U’. “En lo personal no me interesa cómo van, yo estoy en Universitario y me preocupa ganar este fin de semana y hacer las cosas bien, porque este club es el más grande del país y aquí hay que ganar”, manifestó en conferencia de prensa en Campo Mar.

Un día después, el ‘Pirata’ fue interrogado por lo que dijo el volante ‘crema’ y no se guardó nada, afirmando que debería de ver más fútbol para poder analizar mejor a los rivales a los que enfrenta. “Tal vez Ureña debería ver un poquito más de fútbol para conocer a los rivales. No sé, no conozco mucho a Ureña”, apuntó el delantero de 39 años.

Recordemos que el chileno y el argentino ya se vieron las caras en el Torneo Apertura, en el clásico que se disputó en el estadio Monumental el 19 de febrero por la fecha 5. Aquel día Barcos fue suplente –ingresó por Pablo Sabbag en la etapa complementaria–, mientras que Ureña jugó todo el partido. El resultado final fue una victoria por 1-2 para la ‘Chichoneta’ con goles de Sabbag y Costa, mientras que Urruti descontó para la ‘U’.

Hernán Barcos lleva cuatro goles en el Torneo Apertura 2023. (Foto: GEC)

El descanso en la Liga 1 pensando en la Copa

En otro momento Hernán Barcos también respondió acerca del buen momento que viven en la Liga 1 y el Copa Libertadores, donde están peleando en los puestos de arriba. El argentino valoró el tiempo de descanso que tendrán al no jugar esta fecha, pues después de eso no pararán a lo largo de todo el mes de mayo.

“El descanso cayó en el momento justo que veníamos de varios partidos para recuperar jugadores y estén todos a disposición de cara al encuentro de Libertadores”. Asimismo, dejó un mensaje pensando en el duelo frente a Atlético Mineiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa. “El partido con Mineiro será muy difícil, pero, nosotros debemos pensar en nuestro trabajo. Alianza Lima no depende de nadie”, puntualizó.





