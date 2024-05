Corrían los sesenta minutos del partido entre Sporting Cristal y César Vallejo en el Mansiche de Trujillo. Con el marcador en contra, los celestes se fueron al ataque para buscar el empate y Yoshimar Yotún era uno de los futbolistas que más intentaba en arco ‘poeta’, sin embargo, ocurrió lo impensado. En una jugada ofensiva, el capitán rimense lesionó la rodilla y tuvo que salir del campo de juego, generando mucha preocupación de sus compañeros, hinchas y del técnico Enderson Moreira, quien deberá replantear su pizarra de cara al final del Torneo Apertura.

A falta de cuatro fechas, Sporting Cristal perdió la punta del campeonato y quedó a dos puntos de Universitario de Deportes. Pese a que aún cuenta con chances de quedarse con el primer lugar, los rimenses la tienen muy complicada porque posiblemente tengan que afrontar los partidos que restan sin su capitán Yoshimar Yotún. Por ello, el técnico de Sporting Cristal tendrá que echar mano de su plantilla para reacomodar su esquema sin su baluarte .

Según el comunicado publicado por el club en sus redes sociales, Yoshimar Yotún fue sometido a evaluaciones después de sufrir una lesión durante el partido contra la Universidad César Vallejo. Las pruebas iniciales mostraron que no hay daño óseo, pero se confirmó una lesión en los ligamentos de la rodilla. Se mencionó que se seguirán realizando evaluaciones para determinar la gravedad de la lesión y el estado de salud del jugador, pero por lo pronto aún no tiene fecha de retorno.

Buen pie y jerarquía difícil de reemplazar

Sin Yoshimar Yotún, Sporting Cristal pierde en liderazgo dentro del campo de juego. En un equipo con varios jóvenes y canteranos, la jerarquía del volante era importante en el equipo rimense. Un futbolista de su trayectoria con participación en un Mundial vistiendo la camiseta de la selección peruana y experiencia en el exterior no es fácil de reemplazar, por lo que otros jugadores deberán asumir el mando del grupo.

Yotún se lesionó en el duelo ante Vallejo en el Mansiche | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Más allá de su importancia como líder, Yoshimar Yotún destaca por su buen juego y la calidad de su zurda en pelotas paradas. En ocho partidos que ha jugado por Liga 1, ha marcado tres goles y dio la misma cantidad de asistencias. Teniendo a Martín Távara y Gustavo Cazonatti en el medio sector, ‘Yoshi’ ha venido jugando más cerca del arco rival como una especie de mediapunta, con movimientos libres detrás de un centrodelantero como Martín Cauteruccio o Irven Ávila.

Sin Yotún: ¿qué opciones tiene Moreira?

A Enderson Moreira se le viene un duro trabajo para poder rearmar su equipo de cara a los cuatro partidos restantes en el Torneo Apertura. Sin embargo, ya ha sabido enfrentarse a la baja de Yoshimar Yotún, tal y como lo hizo a inicios del campeonato cuando el volante tuvo problemas musculares y se perdió los primeros encuentros. El brasileño utilizó en ese momento a Leandro Sosa como su reemplazo, pero el uruguayo nacionalizado peruano tampoco se encuentra disponible.

En tal caso, Jostin Alarcón sería la primera opción para poder tomar el puesto de Yoshimar Yotún . El ‘Chino’ podría ser el elegido para reemplazar al capitán de Sporting Cristal y ya lo ha hecho en varias oportunidades, jugando detrás del ‘9′. Otra alternativa es Alejandro Hohberg , quien esta temporada ha tenido poca participación con los rimenses, pero con la lesión del capitán celeste tendría la chance de sumar más minutos en cancha.

No estará en la Copa América

La baja de Yoshimar Yotún no solo trastoca los planes de Sporting Cristal, sino también de Jorge Fossati para la Copa América 2024 . En los dos primeros partidos del uruguayo con la selección peruana ante Nicaragua y República Dominicana en marzo, no lo llamó porque el volante se encontraba sentido y prefirió no arriesgarlo para que pueda recuperarse al 100 %, pero sin duda ‘Yoshi’ era uno de los fijos en la ‘Bicolor’ para disputar el torneo continental.

A sus 34 años, Yoshimar Yotún es uno de los futbolistas más experimentados de la selección peruana y es el jugador con más partidos vistiendo la camiseta blanquirroja con 128 encuentros, junto al ‘Chorri’ Palacios. Además, es autor del único gol que ha anotado Perú en la presente Eliminatoria, por lo que su ausencia en la Copa América sería un tema fundamental por resolver para Jorge Fossati.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO