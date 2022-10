¡El ‘Pirata’ fue determinante en las dos áreas! Hernán Barcos se convirtió en la figura del Ayacucho FC vs. Alianza Lima al anotar el gol del triunfo del conjunto íntimo (1-0) y, además, se puso los guantes en los minutos finales tras la expulsión de Ángel Campos. Luego del partido, el delantero argentino, al borde de las lágrimas, dedicó la victoria a los fanáticos blanquiazules.

“Es hermoso, muy emocionante porque se trabaja mucho. Un sacrificio bárbaro en una cancha difícil. La gente también hizo un sacrificio bárbaro que nos acompaña a todos lados”, declaró para las cámaras de GOLPERÚ. Ojo, el artillero es el goleador del equipo íntimo con 17 tanto.

El atacante argentino, a su vez, recordó que algunos fanáticos caminaron por largas horas, debido al paro, para llegar al Estadio Ciudad de Cumaná. “Nosotros tenemos que devolverles un poquito de todo ese sacrificio a nuestra gente. Hoy se van a casa contentos. El domingo tenemos otra final que nos puede dar el Torneo Clausura”, añadió.

De la misma manera, el ‘Pirata’ Hernán Barcos se refirió a su nueva faceta en el arco y señaló que siempre le gusta jugar como arquero en los entrenamientos (reemplazó a Ángelo Campos; el ‘1′ íntimo fue expulsado). “Siempre me gustó atajar pero no con tanta presión. Hay que ayudar en lo que uno pueda. Siempre que hay un ‘picado’, voy al arco. Y me gusta salir, por eso, me tuve confianza”, mencionó.

Por otra parte, Hernán Barcos sabe que ante el elenco de Tarma será complicado, pero en Matute es una obligación sacar los tres puntos y así, obtener el segundo torneo del año. “Esperemos darle la alegría a nuestra gente. Es difícil ante ADT, pero debemos hacer respetar la casa”, explicó.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ganar el Torneo Clausura?

Alianza Lima depende de sí mismo para llevarse el Clausura. En tal sentido, solo debe ganar para ser campeón, pero en caso pierda o empate, tendrá que esperar que Sporting Cristal no sume ante Carlos Mannucci.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.