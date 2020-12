Otro referente que no seguirá en Alianza Lima. Rinaldo Cruzado no llegó a un acuerdo para continuar en el equipo íntimo para la próxima temporada, en la que les tocará disputar la Liga 2. El mediocampista nacional recibió la llamada de la directiva, pero el fin no era el esperado para el futbolista, pues tan solo hubo una corta conversación diciéndole que no le iban a renovar en La Victoria.

Los blanquiazules confirmaron la noticia y continúan sumando elementos a la lista de jugadores que abandonarán la institución para el 2021, año que se plantea como uno de los más difíciles para el equipo, en el intento por pelear por volver a Primera División.

“Gracias por todo lo que nos diste, por los campeonatos del 2003, 2004, 2006 y 2017, en tu regreso al club. Por tu calidad y liderazgo, por el amor a la institución. ¡Gracias ‘Ri’!”, fue lo que escribió el club en sus cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram.

Rinaldo Cruzado fue uno de los futbolistas con mayor experiencia de Alianza Lima en esta temporada y su paso por el club le dejó cuatro campeonatos nacionales, convirtiéndolo en uno de los más ganadores de la historia del cuadro blanquiazul.

No obstante, la pasada campaña el volante registro números bien discretos: apenas 12 encuentros disputados, para un total de 557 minutos. Con 36 años, el ‘Ri’ tendrá que buscar una nueva institución para mantenerse en la Liga 1.

Rinaldo Cruzado debutó de manera oficial con la camiseta de Alianza Lima en 2002 y luego ha pasado por otros clubes como Grasshoppers (Suiza), Sporting Cristal, Esteghlal (Irán), Juan Aurich, Chievo Verona (Italia), Newell’s (Argentina), Nacional (Uruguay) y la Universidad César Vallejo.

Cruzado no seguirá en Alianza Lima. (Foto: Prensa AL)

Se acabó la amplia relación entre Alianza Lima y Leao Butrón

Alianza Lima también se despidió de otro sus referentes, como Leao Butrón. De este modo, el arquero de 43 años, que cumplirá los 44 en el próximo mes de marzo, no seguirá defendiendo la portería del equipo blanquiazul, luego de consumarse su descenso a la Segunda División del fútbol peruano.

“Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución. Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave. Transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido. Muchos éxitos. Gracias, ‘viejo’”, fue el mensaje de la escuadra blanquiazul en sus redes sociales, en agradecimiento al tiempo que estuvo el portero en La Victoria.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.