Un sueño cumplido. Alex Valera es no de los fichajes de Universitario de Deportes para la próxima temporada, en la que los merengues no solo disputarán la Liga 1, sino también la Copa Libertadores. El flamante delantero crema sostuvo una entrevista con DeporCast, en la que brindó detalles de sus primeros días como jugador de la ‘U’, el desarrollo de su carrera, una anécdota en el día que fue presentado en el club y hasta el meme que se viralizó, comparándolo con Oliver Atom.

Si bien la decisión de integrar a uno de los equipos más populares del país se dio hace ya algunos días, el delantero continúa feliz por el paso que dio en su carrera futbolística, el ’9′ volvió a señalar que es el reto más importante que se le ha presentado, hasta el momento.

“Estoy contento por llegar a Universitario de Deportes porque es una gran oportunidad estar aquí y seguir mostrándome porque mi meta es salir al extranjero. Esta es la oportunidad más grande que he tenido en mi vida porque voy a jugar la Copa Libertadores en un equipo grande así que quiero dar todo lo mejor de mí”, sostuvo el atacante nacional en DeporCast.

Resumen de sus inicios en el fútbol profesional

Si bien Alex Valera es un deportista que siempre estuvo pegado al balón, fue mediante la Copa Perú que logró escalar hasta el fútbol profesional, aunque la forma en que llegó no fue la habitual, ya que, luego de quedar fuera del certamen, recibió una llamada que fue el inicio de su carrera profesional.

“Jugaba en Deportivo Garcilaso de Cusco, nos eliminó Deportivo Llacuabamba y tras el partido me llamaron para reforzarlos. Creo que hice buenos partidos en la finalísima y por eso me propusieron jugar con ellos el 2020 de manera profesional”, señaló.

Valera disputó la finalísima con Llacuabamba en 2020. (Foto: FPF)

Su presencia en fútbol playa y lo que le enseñó para destacar en la profesional

Alex Valera no sólo practicó fútbol 11 desde sus inicios, sino también fútbol playa y fútbol sala. Incluso, supo lo que es defender la camiseta bicolor en certámenes internacionales, aprendiendo algunas habilidades que le sirven de mucho en su actual carrera sobre el verde.

“El fútbol playa es una disciplina que te ayuda bastante a mejorar el tema de la pegada a la pelota, el tiempo de los saltos, el cómo aguantar el balón. Aparte, juego futbol sala, así que creo que hay más de una disciplina que me ayudó bastante al momento de jugar fútbol 11″, destacó el jugador de Universitario de Deportes.

Valera defendió a Perú en fútbol playa. (Foto: FPF)

¿Cómo es el Alex Valera futbolista?

Alex Valera dio a conocer el breve ritual que tiene al momento de entrar a los vestuarios antes de cada función, contando también que aún no se comunica con los futbolistas de su nuevo equipo, con quienes espera tener una buena conexión tanto dentro como fuera de las canchas.

“Soy de los que llegan tranquilo a los vestuarios. Llego listo siempre porque me cambio en mi casa y no hago más cosas que eso antes de ponerme a trabajar. Del vestuario de la ‘U’, sólo he coincidido con Aldo Corzo y José Carvallo en la selección. Aún no he tenido comunicación con ninguno de mis compañeros porque están de vacaciones. Ellos han comenzado tarde sus vacaciones, pero seguramente en unos días nos veremos porque ya se acerca la pretemporada”, sostuvo.

Por otro lado, el jugador agradeció las muestras de cariño que le han llegado por parte de los fanáticos merengues, quienes lo han llenado de buenos deseos y aún sin verlo en acción con la camiseta que tanto aman.

“Estoy contento con el recibimiento del hincha de Universitario de Deportes. He recibido muchos mensajes de distintas personas en redes sociales que me han felicitado y siento que es importante que confíen en mi persona”, agregó el delantero.

Valera suele llegar listo a los trabajos de entrenamiento. (Foto: FPF)

¿Por qué Universitario de Deportes y no otros equipos?

El buen año de Alex Valera hizo que varios equipos se fijen en él para la temporada 2021, pero hubo un factor que hizo que la balanza se incline en favor de Universitario de Deportes, club en el que terminó por estampar la firma.

“Yo estaba esperando terminar el campeonato con Deportivo Llacuabamba y el último momento para tomar una decisión. Hubo propuestas, pero nada concreto. Una vez que culmina el campeonato tuve que elegir y opté por Universitario de Deportes porque es un equipo grande y con historia que va a pelear torneos importantes. Estoy contento de llegar aquí”, confesó el atacante nacional.

La anécdota del día de presentación en Universitario de Deportes

La crisis política que se vive en el país también le jugó una mala pasada a Alex Valera, quien estuvo a punto de no llegar a tiempo para la presentación como nuevo jugador de Universitario de Deportes debido a un gran inconveniente, el mismo que, para su suerte, pudo solucionar rápido.

“Estaba en el norte. Me estaba yendo a Lima en mi carro, pero me agarró el paro en la carretera. Tuve que regresarme con las mismas a Chiclayo y hacer un montón de cosas para poder llegar. Gracias a Dios encontré un vuelo y pude llegar a tiempo para hacerme los exámenes médicos y también estar en la presentación”, contó el futbolista.

Valera casi no llega a la presentación en Universitario (Foto: Prensa 'U')

Los objetivos planteados con Universitario de Deportes

No es un secreto que Alex Valera sueña, como todos los futbolistas, en jugar en el extranjero lo más pronto posible. Para ello, es consciente de que su rendimiento en Universitario de Deportes será vital, por lo que dejará todo de sí para conseguirlo.

“Primero, quiero hacer una buena campaña con Universitario de Deportes y luego salir al extranjero. Dios mediante se pueda dar porque ese es mi sueño y creo que el sueño de todo jugador. Solo me queda esforzarme y darlo todo por el club. Si algún día llego a un club del exterior, este debe mostrar mucho interés por contar conmigo y pelear cosas importantes porque eso también me ayudaría a seguir siendo llamado a la Selección Peruana”, dijo el ‘9′ nacional.

Los referentes de Alex Valera

La posición en el campo que ocupa Alex Valera hace que admire a otros futbolistas que comparten esa ubicación dentro del campo con él. Entre todos los existentes, el delantero de Universitario de Deportes eligió a dos de sus principales referentes en el deporte.

“Paolo Guerrero es el principal referente para mí, es mi ídolo, y también admiro mucho al delantero uruguayo Edinson Cavani”, señaló.

Valera admira a Guerrero y Cavani. (Foto: Agencias)

Las redes sociales y la imagen que lo comparó con Oliver Atom

Alex Valera es un futbolista 2.0, por lo que también anda pendiente de las redes sociales, aunque dio a conocer que, por estos días, prefiere aprovechar el tiempo con su familia, antes de sumarse a la pretemporada de Universitario de Deportes.

“Sí uso las redes sociales. Ahora, en vacaciones, no lo hago mucho porque quiero disfrutar de mi familia. Hay que disfrutar estas vacaciones con ellos al máximo porque los plazos son cortos. Llegué a ver esa foto de los Supercampeones. Me etiquetaron y me pareció buena. Lo quise subir, pero luego podía ser tomado mal por algunos compañeros. Me gusto mucho en lo personal, pero también tenía que pensar en lo grupal”, finalizó el flamante refuerzo de Universitario de Deportes para cerrar su presencia en DeporCast.

Valera fue comparado con Oliver Atom cuando jugaba por Llacuabamba (Foto: Captura)





