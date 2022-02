El amor de Jaime Duarte por Alianza Lima traspasó cualquier límite de tiempo. Y a pesar que ya han pasado 37 años desde que dejó de vestir la blanquiazul, el líder de los íntimos continúa demostrando su cariño por la camiseta victoriana, que como él dice, merece ser manifestado en “acciones” y no solo en palabras. Aquella pasión que siente el popular “Chiquillo” tuvo una semana de celebraciones, pues el club cumplió 121 años y el aliancismo se sigue heredando de generación en generación, siendo una de estas las labores del ‘profe’ que hoy está a cargo del área de scouting de Alianza.

¿Cómo nació su amor por Alianza Lima?

Yo de niño he visto a muchos jugadores amar al club. El legado se va pasando de generación en generación. Y eso es lo que me está ocurriendo hoy a mí, que soy entrenador. El legado siempre tiene que estar presente para los que vienen. Alianza, como decía ‘Pepe’ Carrión (utilero del club en la década de los 50′s), está en nosotros y corre por nuestras venas. Además, en la historia del fútbol peruano, es un equipo muy representativo y hay que sentirse halagado de pertenecer a la historia del club. Eso conlleva también a tener una respuesta en la parte deportiva, porque siempre tienes que estar en los primeros lugares. Eso yo lo tengo en la sangre. Y creo que todos los que pasan por el club lo sienten así.

Cuando comenzó su carrera como futbolista en Alianza Lima, ¿imaginó que luego sería jefe de scouting del club?

En mi época no había departamento de scouting como hay ahora. La captación la hacían los cazatalentos. Yo llegué aquí en el año 1997 como entrenador e incluso en aquel momento ni siquiera me di cuenta que también la hacía de captador, porque buscaba jugadores, me preocupaba por estar con ellos, encontrar puestos.

¿Cómo aprendió a manejarse en este punto?

Siempre lo he manifestado. Un jugador emblemático es Luis ‘Manzanita’ Hernández, quien fue campeón con Alianza en el Centenario. Él fue el primero que capté siendo entrenador. Y recién ahora me doy cuenta que era algo que estaba en mí, a pesar de que no lo notaba. En el año 97 su papá me lo trajo. Yo tenía a cargo la categoría 79, donde estaba Wilmer Carrillo, que regalaba un año, porque él era de la 80, y un día, entrenando, el padre de Luis me comenta que uno de sus hijos jugaba y era 81. Le dije que lo traiga. Lo probé en un partido de práctica y noté que era un excelente jugador. En el 2001 campeonó con el primer equipo.

¿Cuál es su principal labor hoy en día?

Soy jefe del departamento de scouting, que es algo nuevo. Afortunadamente, trabajo con gente que maneja la data. Primero, agradezco a Dios y a mi club que me dé la posibilidad de trabajar, pero como tengo un nombre, tengo que dar la talla y para ello tengo que estar capacitándome constantemente. No porque haya jugado o sea entrenador de menores durante 30 años sé todo. Hay que seguir evolucionando. Tengo a mi lado un grupo de chicos que son los que me apoyan en temas del día a día. Actualmente, todo es medible, necesito datos que me apoyen. Además, no puedo viajar, ver jugadores, hacer los procesos, la captación, eso lo ven otros, pero tengo que prepararlos para que cuando tengan el contacto con los padres puedan hablar de nuestro proyecto. Hay que explicarles a los padres la línea de carrera que manejamos, el plan que tenemos para sus hijos.

¿Algún jugador que actualmente lo haya marcado?

Carlos Gómez, que creo que será grande. Tiene 16 años, pero tiene 40 partidos encima. Hay que ayudarlo, aconsejarle, aplicarle jerarquías. Tiene que copiar lo bueno. Siempre le digo, míralo a Barcos, como a pesar de la edad está entero. Es un buen profesional, deportista, hay que saber comer bien, descansar bien. Hay que aprender esas cosas de los mayores. Ellos son figuras porque trabajan su cuerpo. Soy un consejero para ellos. Todos creen que la labor de captación solo es buscar jugadores, pero también es enseñarles todo lo que Alianza me enseñó a mí. Amar al club y colaborar.

¿Qué opinión cree que tendría el ‘Cholo’ Castillo con su trabajo en menores?

El fútbol ha evolucionado y es totalmente diferente a mi época. Pero, el ‘Cholo’ Castillo es alguien que se adelantó a la época. El ‘Cholo’ tenía una visión impresionante de dónde puede rendir un jugador, algo que no es sencillo que es muy difícil.

¿Él lo coloca a usted como central??

Mi debut fue de lateral, pero él me dijo que me ponga de central porque iba a manejar mejor el equipo desde atrás, porque me vio como un líder. Yo ni me imaginaba que tenía esas características. Esas son virtudes con las que uno nace. Él lo copió de su padre, porque su papá trajo a ‘Perico’ León, a Teófilo (Cubillas), Sotil, entre otros ‘cracks’. Esas cosas yo he aprendido de él, las he absorbido.

¿Cómo es el jugo de Alianza?

Creen que ser de Alianza es jugar con ‘chocolate’ y yo no estoy de acuerdo con eso. En el fútbol uno tiene que ser solvente atrás. Tener mejores defensores, porque si los tienes, arriba puedes hacer más daño.

Normalmente, los defensores no suelen ser ídolos, pero usted lo logró …

Es un orgullo para mí que me relacionen con los mejores jugadores de Alianza, que casi siempre son del mediocampo para arriba. Siempre se destaca el número ‘10′, ‘8′, entre otros. Por ejemplo, José Velásquez es un monstruo, se adelantó a la técnica, Teófilo igual. Yo me siento muy honrado de que se destaque mi juego.

Jaime Duarte acompaño ayer a Jefferson Farfán, en su presentación oficial en Matute. (Foto: Alianza Lima).

¿Este año vuelve el Torneo de Reservas?

Así es. El año pasado hubo un formato, pero que no era viable económicamente. Aun así, creo que lo positivo es que muchos chicos que jugaron los sub 18 han sido promovidos al primer equipo o al menos ya tienen contrato profesional. Creo que eso es importante, la promoción de jugadores. Este año regresan todas las categorías, la sub20, sub17, todos. Hay que pensar en captar, formar y promover. Esos son los pilares. Y esto es para todos los clubes, no solo para Alianza Lima. Como formadores, nosotros queremos que se trabaje así en todos los equipos. no solo en mi club. En Alianza tiene que ser una constante, tiene que haber promoción para que los jugadores que están en el primer equipo sientan que atrás hay chicos que le pisan los talones, que no se dejen estar.

¿Cree que los clásicos con ambas hinchadas deben volver?

Para todos los clubes, para Universitario. Hay que colaborar. Basta de pelearse en las calles. Me avergüenza que no haya partidos con las dos barras. Esa no es la fiesta del fútbol peruano. Estas peleas tampoco sirven para los jugadores. Ellos necesitan jugar con presión y para ello tiene que estar la hinchada rival. Vamos a comportarnos bien para que la fiesta regrese. Todos colaboren. Vamos a hacerlo una fiesta.

¿Qué le diría al hincha por el aniversario del club?

Con respecto a Alianza, yo amo mi club con acciones, no solo de boca. Decir arriba Alianza, como hincha, no basta, no es suficiente, es lo que hago por mi institución. Hay barras que silenciosamente están haciendo obras y colaborando en muchas cosas, como la de Occidente que han implementado nuestro departamento médico de menores. Ellos lo hacen de corazón. Eso hay que hacer.





