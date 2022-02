La alegría no para para Gustavo Dulanto. Esta vez, fue el SC Braga (Portugal) la nueva víctima del Sheriff Tiraspol, elenco que se impuso por 2-0 en el duelo de ida de los dieciseisavos de final de la Europe League, dando un importante paso con miras a la siguiente ronda del torneo.

A pesar de no haber podido ser parte del partido -por suspensión- el zaguero incaico no pudo ocultar su alegría por esta victoria conseguida por sus compañeros, quienes no se cansan de escribir historia con un modesto cuadro moldavo que no para de sorprender a los amantes del fútbol.

Ello fue reflejado por Gustavo Dulanto en las graderías del recinto en el que Sheriff Tiraspol hace de local, donde -a lo largo de los 90 minutos de juego- se vio cómo el futbolista no paraba de dar indicaciones y alentar a sus amigos, quienes se jugaban el todo por el todo en el terreno de juego.

Tras los momentos de angustia, llegó la celebración. Los vestuarios fueron una fiesta total y -ahí sí con la presencia del defensa peruano- los cánticos no se hicieron esperar y el ambiente tocó su plenitud una vez que todo el grupo se unió para retratar una nueva postal histórica.

Dulanto celebró nuevo triunfo de Sheriff Tiraspol. (Instagram)

Dulanto con ansias por volver al ruedo

Gustavo Dulanto sumó tres tarjetas amarillas en la fase de grupo de la UEFA Champions League, la cual se jugó el año pasado. De estas ocasiones, dos se dieron frente a Shakhtar, tanto en Moldavia como en Ucrania, mientras que la última ocasión fue en el choque contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Con esto, tuvo que perderse el choque de ida con SC Braga.

A pesar de perderse el partido de ida, el defensa nacional no tiene otra cosa en mente que el duelo de vuelta, el mismo que será en Portugal, el próximo 24 de febrero a las 3:00 p.m. en el Estadio de Braga, donde buscarán meterse entre los mejores 16 del certamen europeo.





