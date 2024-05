Universitario de Deportes sufrió su primera derrota en la Liga 1 Te Apuesto 2024 este viernes en Tarma. Fue un 2-0 ante ADT, por la jornada 14 del Torneo Apertura. Le dijo adiós a su invicto de 24 partidos y perdió la oportunidad de afianzarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. Tras el pitazo final, Jean Ferrari, administrador del cuadro ‘merengue’, disparó contra el arbitraje, asegurando que fue “grosero” y que inclinaron la cancha a favor del equipo tarmeño. El exjugador se mostró furioso y exigió que haya un mejor trabajo en las últimas fechas.

Con goles de Joao Rojas y Janio Pósito, el equipo de Junín tumbó a la ‘U’, que no perdía un partido por el campeonato local desde agosto del año pasado. Para el dirigente ‘crema’, el árbitro cometió errores que les terminaron costando el partido. Por ejemplo, el técnico Fabián Bustos fue expulsado luego de reclamar con vehemencia, tras el primer tanto de los locales.

A través de sus redes sociales, Jean Ferrari fue contundente contra Edwin Ordóñez y sus colegas. “Lo dije antes del partido, tenía que ser grosero el arbitraje para que nos ganen. Ahora es cuando se empieza a ver cómo actúan algunos…siempre lo mismo en las últimas fechas cuando se definen cosas. Espero corrijan y en estas últimas fechas no encontrarnos con sorpresas”, señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

Unos momentos después, en declaraciones a los medios, el administrador de la ‘U’ continuó disparando contra el arbitraje. “El arbitraje lamentable. Tengo veinte años como futbolista profesional. Sé cuando un árbitro inclina la cancha. Esta no la voy a comprar. Sabemos que faltan tres fechas. Qué raro. Qué casualidad. Para los que no entiendan o no saben, hay arbitrajes que inclinan la cancha, que manejan partidos. Esto no es casualidad. Estamos furiosos porque el arbitraje no puede darse de esta manera”, añadió.

Ferrari mencionó la expulsión a Bustos y las amonestación tempranera a Alex Valera. “Nosotros acá hemos venido a hacer un partido correcto, un partido de igual a igual, pero expulsan al entrenador, sacan tarjetas amarillas que condicionan, dejan hacer jugadas que eran a favor nuestro. La cancha te la inclinan. No es casualidad. Habían dos pelotas en la cancha en el primer gol, nadie la ve. No la ver el VAR. Ni una sola jugada fueron al VAR. Las casualidades en el fútbol no existen”, sostuvo.

Finalmente, dejó claro que, por más que exista dolor ahora, pasarán la página rápido para enfocarse en los duelos que se vienen. “Hay tanto llorón de otros equipos que salen, hablan, dicen. Bueno, y nosotros qué, estamos parados, esperando, mirando. Nosotros estamos jugando el campeonato y también estamos jugando para pasar de fase de Copa Libertadores. Vamos a dar pelea. Vamos a tratar de calmarnos, a pesar del fastidio, de la rabia, porque lo que ha pasado hoy día es lamentable. Bueno, ya está, daremos vuelta a la página”, concluyó.

Jean Ferrari mostró su enojo por el arbitraje en Tarma. (Video: Wilmer Robles / Depor)





¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Luego de la caída en Tarma, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Junior de Barranquilla por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Después de perder frente a Botafogo en Río de Janeiro (3-1), la ‘U’ ya no tiene más margen de error en el certamen continental, puesto que le quedan dos encuentros en condición de local. Asimismo, el ‘Tiburón’ es un rival directo y por ahora está en la parte alta de la tabla de posiciones con cinco puntos. Una victoria merengue podría avivar el sueño de clasificar a los octavos de final, algo que no logran desde el 2010; en su defecto, sería un paso importante si finalmente el objetivo termina siendo acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana 2024.





