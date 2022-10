Alianza Lima viene trabajando arduamente para medirse ante Cienciano, en el partido válido por la fecha 16 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1. El elenco íntimo es consciente de que se medirá ante un complicado rival, que es aún más difícil de vencer si juega de local. Asimismo, en la previa del encuentro, el volante Jairo Concha aprovechó para hablar sobre el presente blanquiazul y los retos que tiene el plantel para lo que resta del campeonato nacional.

“Estamos en un equipo grande y la presión siempre va a estar presente. Sabemos que ahora será más complicado porque estamos en la recta final del torneo, pero tenemos que ganar todos los partidos si queremos lograr el objetivo. Por lo pronto, el grupo está bien, con confianza y estamos con todas las ganas de ir al Cusco para sacar los tres puntos”, mencionó el futbolista blanquiazul en una entrevista para GOLPERU.

El mediocampista también mencionó que será importante ganar en Cusco para seguir en carrera por el título. “Somos conscientes que tenemos que ganar todo lo que queda y aun así esperar que Cristal se caiga, pero hay fe y confianza que esa figura se pueda dar”, enfatizó.

Finalmente, Jairo Concha reveló cuál fue el partido que más lamentó no haber podido ganar. “Ese empate de UTC en el último minuto y contra Cantolao que no pudimos ganarle en Matute, pero son cosas que pasan y esperamos no perder más puntos. El grupo está con buen ánimo para sacar un gran resultado en el Cusco”, concluyó.

Los próximos retos de Alianza Lima

El próximo reto que toca es el ‘Papá’, rival con el que se medirá el domingo 16 de octubre. Tras ello, el cuadro íntimo volverá a su casa, el estadio Alejandro Villanueva, para medir fuerzas contra Binacional, un equipo que ha tenido una campaña regular a lo largo de la temporada. Este cotejo está previsto a jugarse el próximo miércoles 19 de octubre desde las 7:30 p.m.

Para la Fecha 18, los blanquiazules tendrán su último reto en la altura, al enfrentar a Ayacucho FC en el estadio Ciudad de Cumaná el 22 de octubre. Finalmente, el encuentro contra ADT de Tarma será el último por jugar y tendrá lugar en Matute, y con el tremendo marco de hinchas que irán a alentar al club victoriano. Para esta jornada, la organización dará a conocer la hora exacta del partido, el cual será en simultáneo con otros clubes, para el domingo 30 de octubre.





