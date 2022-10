Sin embargo, también es clave mirar con deternimiento la tabla del acumulado que hoy lideran celestes y rojinegros con el mismo puntaje (70). Quedar entre los dos primeros lugares garantiza un boleto en los playoffs de noviembre; no obstante, existe la posibilidad de obtener el pase directo a la final. Por eso, aquí analizamos todos los escenarios posibles que se puedan dar respecto a la definición del próximo campeón nacional de la Liga 1

¿Cómo se define al ganador del Clausura?

El Torneo Clausura terminará dentro de cuatro fechas; es decir, hay doce puntos por jugarse para aquellos equipos ya descansaron, como Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar. Actualmente, los rimenses suman 32 puntos y una diferencia de gol de +15; los blanquiazules marchan segundos con 30 unidades y +14 goles, y los rojinegros son terceros con 29 puntos y +12. La lucha parece haberse cerrado entre estos tres equipos, ya que Universitario (28 pts. y +14) y Atlético Grau (28 pts. y +8) todavía tienen que descansar una fecha. César Vallejo (28 y +1), por su parte, también tiene chances matemáticas de ganar.

¡𝔻𝕖 𝕔𝕒𝕟𝕕𝕖𝕝𝕒! 🔥



Así marcha la tabla de posiciones de la #Liga1Betsson Clausura tras finalizar la fecha 15. pic.twitter.com/fEhnd8QuPZ — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) October 11, 2022

De acuerdo a las bases de la Liga 1, el ganador del Clausura será el equipo que consiga más puntos en las 19 fechas disputadas. No obstante, si dos clubes quedan igualados en puntaje, se tendrán en cuenta cuatro criterios a seguir:

Mayor diferencia de gol Mayor cantidad de goles a favor Fair Play: los clubes inician con 500 puntos, los cuales se reducen por tarjetas recibidas a los jugadores y cuerpo técnico. Sorteo: en caso de que ambos clubes igualaran en todo, la Liga de Fútbol Profesional de la FPF deberá sortear quién es el campeón.

“El ganador del Clausura clasificará a los playoffs siempre y cuando se ubique entre los ocho primeros del acumulado. Si eso no sucede, el club perderá el derecho de disputar la definición del campeonato nacional”, se lee en las bases de la Liga 1.

¿Cómo se definen los playoffs?

Los playoffs se jugarán en partidos de ida y vuelta bajo el sistema de eliminatoria simple; es decir, semifinales y finales, eligiendo la localía el equipo que obtuvo mayor puntaje en la tabla acumulada. Asimismo, para la definición, el que acumule mayor puntaje en los dos partidos será el campeón nacional. En caso de igualdad de puntos tras los dos compromisos, se determinará al campeón por diferencia de goles. Si todo permanece igual, se disputará tiempo suplementario de treinta minutos y penales, de ser el caso, hasta definir al ganador.

Los equipos que participarán en los playoffs son: el ganador del Apertura, el ganador del Clausura, el primero del acumulado y el segundo del acumulado.

¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗺𝘂𝘆 𝗽𝗲𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼! 👊🏻



Con @ClubSCristal y @MelgarOficial liderando, así marcha la tabla de posiciones acumulada de la #Liga1Betsson 2022. pic.twitter.com/FMcR9bflvF — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) October 11, 2022

¿Qué pasará si...?

...un mismo equipo gana el Apertura y el Clausura?

En caso un mismo club gane el Apertura y Clausura será declarado automáticamente campeón nacional (el subcampeón será al equipo con el siguiente mayor puntaje en el acumulado), sin necesidad de disputar una definición por el título, tal y como lo hizo Alianza Lima en la temporada 2017, cuando se quedó con la copa tras ganar los dos torneos cortos del año.

Ese es el gran objetivo que persigue actualmente Melgar. El ‘Dominó' es el vigente ganador del Apertura y si gana el Clausura será campeón nacional de manera directa. No obstante, para conseguir eso, el equipo de Pablo Lavallén necesita remontar en el tramo final del certamen. Los arequipeños deben ganar sus últimos cuatro partidos (ante Universitario, Sport Boys, Atlético Grau y Alianza Atlético), y esperar que Sporting Cristal y Alianza Lima pierdan puntos en sus respectivos compromisos.

“Melgar debe tomar una decisión: si continuar peleando el Clausura y ser campeón directo, o prepararse para disputar los playoffs. Yo creo que Lavallén debe mantenerse expectante de lo que pueda pasar en la próxima fecha contra la ‘U’. La idea es tener a todos sus jugadores sanos para la final, porque igual están clasificados a los playoffs”, sostiene Roberto Arrelucea, técnico de fútbol.

...el Apertura y el Clausura tienen ganadores distintos?

En este caso, se jugarán las semifinales de los playoffs. Para ello, se debe cumplir una única regla: que los ganadores del Apertura y Clausura se ubiquen dentro de los ocho primeros del acumulado. A estos dos se sumarán quienes terminen en el primer y segundo lugar de la tabla general. Una vez definido esto, las llaves de semifinales serían así: el de mayor puntaje se medirá ante el de menor puntaje, mientras que el segundo mejor ubicado enfrentará al tercer mejor ubicado.

“Es un escenario muy difícil, porque la tabla del Clausura y el acumulado están apretadas. No creo que hayan más de tres equipos peleando el título; al contrario, se ha reducido. El panorama se verá más claro en la próxima fecha. Cristal, Alianza y Melgar tienen opciones”, apunta Arrelucea.

...el ganador del Apertura o Clausura acaba en la primera o segunda posición del acumulado?

De acuerdo a las bases, el ganador del Apertura o Clausura que finalice en el primer o segundo lugar del acumulado irá directamente a la final y esperará al ganador de la semifinal entre el otro campeón y el otro mejor ubicado de la tabla general.

“Esto podría pasar si Alianza gana el Clausura, pero no queda entre los dos mejores del acumulado. Ya ha sucedido antes, por eso se juega una semifinal entre el ganador del Clausura y el mejor del acumulado. No me sorprendería, eso es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Pero lo cierto es que Cristal tiene mejores opciones de ganar el Clausura, no solo por lo que viene mostrando, sino también por el fixture que tiene”, apunta Pablo Zegarra, técnico de fútbol.

...los ganadores del Apertura y Clausura acaban en la primera o segunda posición del acumulado?

En ese caso, se jugará directamente la final, sin necesidad de rondas previas. No importa el orden de las posiciones (1° o 2°), ambos equipos se ganarán el derecho de definir al campeón nacional en partidos de ida y vuelta.

En la práctica, este es el escenario más real en la Liga 1, ya que Cristal -que tiene la primera opción de llevarse el Clausura- y Melgar (ganador del Apertura) comparten los primeros lugares de la tabla acumulada. El equipo de Roberto Mosquera suma 70 puntos y +28. Si el torneo termina así, los rimenses lasificarán directamente a la final y esperarán a su rival, que en la práctica sería Melgar.

No obstante, el ‘Dominó' también puede avanzar directamente a la final. Los arequipeños se quedaron con el título del Apertura y dependen de sí mismos para asegurar uno de los dos primeros lugares del acumulado. Actualmente, el equipo de Lavallén tiene 70 puntos y +26, y aventaja en cinco unidades a Alianza Lima (65 pts. y ya sumados los dos que ganó gracias al título de la Reserva). Si logra mantenerse en esa zona, jugará la final contra los celestes, tal y como sucedió en 2015 y 2016.

El caso de Alianza Lima es distinto. Para que el equipo de Guillermo Salas se meta a los playoffs, debe ganar el Clausura o ubicarse entre los dos primeros del acumulado. Ambas posibilidades le dan la oportunidad de pelear por el título nacional, pero los íntimos no dependen de sí mismos. La única manera es ganar sus próximos partidos (Cienciano, Binacional, Ayacucho y ADT) y esperar que Cristal o Melgar se queden en el camino para tomar sus lugares.

¿Cómo se definen los cupos para los torneos internacionales?

Copa Libertadores 2023

Perú 1: Campeón de la Liga 1

Perú 2: Subcampeón de la Liga 1

Perú 3: Tercer lugar del acumulado

Perú 4: Cuarto lugar del acumulado

Copa Sudamericana 2023

Perú 1: Quinto lugar del acumulado

Perú 2: Sexto lugar del acumulado

Perú 3: Séptimo lugar del acumulado

Perú 4: Octavo lugar del acumulado





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.