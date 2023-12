¿Qué pasa con Jairo Concha, por qué no renueva y hasta cuándo esperará Alianza Lima? (Foto: Willy Escurra).

En medio de las celebraciones por las fiestas de fin de año, Alianza Lima continúa su pretemporada de cara al 2024 con el plantel casi completo. Los blanquiazules esperan sumar dos refuerzos del extranjero en los próximos días; pero dentro de los que ya trabajan bajo el mando del técnico Alejandro Restrepo hay uno cuyo futuro no está claro, o por lo menos no ha dado muestras de qué es lo que quiere. Se trata de Jairo Concha, quien todavía no ha renovado con el club, su contrato vence en diciembre y su situación es una incógnita por el momento.

¿Qué pasa con él? Según se pudo conocer, Jairo Concha tiene vínculo con la institución victoriana hasta el último día del presente mes. Desde el tema contractual, está cumpliendo con lo que ha firmado y por eso hace la pretemporada junto al resto de sus compañeros. A eso se suma que el volante íntimo forma parte del proyecto deportivo de Restrepo, gusta mucho al técnico y tiene un acuerdo de palabra con los blanquiazules para renovar. El caso es contrario a los de Carlos Zambrano y Santiago García, quienes también tenían contrato hasta fin de mes con Alianza Lima, pero no hacen parte de la pretemporada porque no los tomarán en cuenta este año. Entonces, ¿qué impide al club cerrar la renovación con el volante? Pues, la espera de una oferta concreta desde el extranjero. Concha ha expresado abiertamente su intención de emigrar, Alianza Lima lo sabe y no hay problema con eso más allá de que ha dado su palabra. Legalmente, tiene ese tiempo a favor y puede manejarlo así; sin embargo, no es lo ideal para el club, puesto que en el área deportiva necesitan saber si Concha terminará renovando con la institución o se irá a otro equipo en el exterior. Es un tema de formalidad, de llevar las cosas bien y cerrar a la brevedad el plantel del 2024. Si vamos a lo estricto del hecho, tanto Alianza Lima como Jairo Concha manejan sus tiempos de acuerdo a lo que mejor les conviene. El club sabe que todavía no ha cerrado su plantilla (faltan dos extranjeros), y hasta que lo haga puede esperar la renovación del jugador. Lo más probable es que eso se defina esta semana, y con ello también la situación del volante blanquiazul. Ese sería el margen de espera. No más, porque la Liga 1 del 2024 está próxima a iniciarse, al igual que los amistosos de preparación. Restrepo sabe que entrenar con el equipo completo servirá para definir a su primera oncena como DT victoriano. Bajo ese panorama, Concha seguirá haciendo la pretemporada como hasta ahora, esperando una oferta del extranjero. Trascendió que hay consultas del fútbol chileno y mexicano; pero están pendientes de evaluación. Lo que sí está descartado es una oferta formal de parte de Universitario de Deportes, cuyo interés por él no ha pasado de eso. Es decir, Jairo es un futbolista que gusta en Ate y lo ven como reemplazo de Piero Quispe; no obstante, la prioridad del jugador es salir del Perú y dar ese salto de calidad. Y si es no ocurre, jugará en Alianza Lima el 2024. Por otro lado, en Matute cuentan con Concha el próximo año. Él es uno de los volantes creativos que tiene el equipo y están en la búsqueda de uno más en otros mercados, como Colombia y Argentina. Esta semana será clave para definir el plantel en su totalidad.

TE PUEDE INTERESAR ¿Quién es Vitor Jacaré y qué le puede brindar al Sporting Cristal de Enderson Moreira?

