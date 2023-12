Con la salida de Juan Reynoso, Jorge Fossati ahora sí tiene el camino libre para ser nombrado nuevo técnico de la Selección Peruana. Solo es cuestión de tiempo para que sea anunciado de manera oficial y, de inmediato, deberá planificar el proyecto para ver cómo ‘revivir’ a la bicolor. La tarea no será sencilla, pero la experiencia del charrúa es un plus importante. Eso sí, la principal interrogante tiene que ver con el esquema que implantaría. Deberá decidir en mantener su famosa línea de tres o cambiar a su estilo. A diferencia de lo que pasó en Universitario de Deportes, el tiempo no será su mejor aliado, por lo que tendría que tomar una decisión.

