Alianza Lima sigue escalando en la tabla de posiciones en la Fase 2 y, esta vez, está muy cerca de alcanzar la punta, luego de la victoria (2-0) que tuvo frente a San Martín, con goles de Josepmir Ballón y Jairo Concha. Precisamente, este último confesó su sentir con el equipo y el rendimiento que viene demostrando en las últimas jornadas, a la espera de seguir consolidándose en La Victoria.

En una entrevista con el club, el volante de 22 años manifestó que el equipo está dando lo mejor de sí para conseguir el objetivo, pero para lograrlo necesitan creérsela: “Yo creo que todos los jugadores debemos sentirnos titulares. Ya va a depender si el profe nos pone o no, pero en lo particular, yo sí me siento titular”.

Respecto a su sentir con el equipo, se mostró satisfecho, pues sigue demostrando su talento y este es reconocido al sumar minutos como titular en el campo. Y es que, desde que arrancó la temporada, Concha lleva 868 minutos jugando en 14 duelos, 10 como titular y cuatro como suplente. Y además, ya lleva tres goles.

“Creo que como se me están dando las cosas, también le está yendo bien al equipo y eso es lo más importante, ya que si mis compañeros no estuvieran jugando como lo están haciendo, yo no podría jugar como lo hago en estos momentos”, precisó en la conferencia.

Alianza Lima acumula 11 puntos en lo que va de la Fase 2, igual que Melgar, con excepción de la diferencia de goles. Aún así, estas cifras lo ubican en lo más alto de la tabla, hecho que no genera presión en los jugadores, sino que los motiva, tal y como confesó el propio Jairo.

“El estar en la cima del campeonato lo tomo como una motivación, y mis compañeros también, porque sabemos que Alianza Lima es un club grande y tenemos que dejarlo en alto como siempre”, explicó. El próximo reto que tendrán los íntimos será este sábado contra Municipal, donde tendrán la oportunidad de conseguir el liderazgo que buscan. Se vienen interesantes jornadas en el campeonato nacional.





