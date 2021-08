Universitario de Deportes sumó de a tres en el último duelo que tuvo contra Cienciano del Cusco, por la quinta jornada de la Fase 2 de la Liga 1. Uno de los autores de la goleada fue Alexander Succar, quien selló el marcador sobre el final del partido; sin embargo, para llegar a este momento, el jugador tuvo que afrontar algunos desafíos en los últimos meses, que lo hicieron reflexionar en cuanto a su carrera.

“Estoy contento por el gol y por el triunfo. Me siento mejor y más en mi peso. Ya no me molesta tanto la lesión de antes y ahora me siento bien. Ángel Comizzo me ayudó bastante en mi recuperación. Me siento bastante cómodo con él”, indicó el atacante crema en una entrevista con GOLPERU.

Además, confesó que muchas veces dudó si continuar o no en este deporte, debido a los difíciles momentos que pasó la temporada pasada. “El año pasado hablaba con mi familia si debía seguir en el fútbol o no. Pasé por momentos difíciles, estoy agradecido por volver a hacer lo que me gusta”.

Respecto al equipo, Succar precisó que “venimos jugando muy bien y a un gran nivel, sobre todo en ataque. Nuestra característica es siempre ir al ataque y debemos seguir así. Creo que hemos tenido mala fortuna en algunos partidos pasados para cerrar los encuentros. Tenemos que corregir eso de aquí en adelante”.

En el caso de Ángel Comizzo y las críticas que ha venido recibiendo, precisamente porque los resultados que estaba teniendo el equipo, el delantero merengue señaló que el DT “hace muy bien su trabajo. Lo que más le importa es la interna. Muchas veces las críticas recaen en él cuando hay momentos malos”.

Succar viene acumulando más minutos en la presente temporada de la Liga 1, ingresando mayormente en los segundos tiempos. Con ello, en cinco cotejos, ya lleva dos tantos y espera sumar más en lo que resta del año. Respecto al equipo, el elenco de Comizzo se ubica en el sexto puesto de la Fase 2 con ocho puntos.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.