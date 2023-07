Las lesiones de Andrés Andrade y Gabriel Costa, sumando la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima, permitieron que Jairo Concha vuelva a ser tomado en cuenta por Guillermo Salas en la oncena principal del combinad blanquiazul, hecho que el jugador espera aprovechar al máximo para continuar demostrando su valía en el actual bicampeón del fútbol peruano.

“Me siento muy bien y ahora solo quiero aprovechar mi oportunidad de ser titular de la mejor manera y, sobre todo, adaptándome a lo que quiere el entrenador para ayudar mucho más al equipo”, sostuvo el mediocampista blanquiazul en diálogo con los medios de prensa que se dieron cita al Esther Grande de Bentín.

Ojo a un detalle, si bien Jairo Concha es consciente de que primero debe de pelear un puesto en el esquema que Guillermo Salas trabaja para Alianza Lima, ello no lo aleja del sueño de jugar pronto en el extranjero, para lo que deberá redoblar esfuerzos, si es que espera mantenerse en la oncena principal del ganador del Torneo Apertura.

“Hoy en día cualquiera puede ser titular en Alianza por el nivel que muestran y por eso también es entendible que a veces no haya jugado. Ahora me toca la oportunidad de mostrarme y no la quiero desaprovechar. Yo siempre trato de dar lo mejor para el equipo, y soy consciente que tengo que mantener una buena regularidad en mi juego”, acotó el jugador.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del empate sin goles ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Sport Boys por la cuarta jornada. Este compromiso está programado para el domingo 16 de julio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Nacional. Cuando estos conjuntos se vieron en el Apertura, los ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

Hasta donde se sabe, los ‘blanquiazules’ han decidido no hacer algún refuerzo para el segundo semestre de la temporada y mantendrán la plantilla que inició el año. En cuanto a las salidas, Pablo Lavandeira se fue a Melgar tras no contar con los minutos esperados, mientras que a fines de agosto se tendrá que marchar Christian Cueva, a quien no le renovarán el contrato como en un principio lo habían planificado. En principio ‘Aladino’ deberá regresar a Al Fateh, pues todavía tiene contrato con ellos hasta el 2025.





