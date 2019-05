Javier Arce, técnico de Binacional, denunció maltratos en Matute

Con el alma partida por la derrota y con el sinsabor que vivió en Matute, Javier Arce , técnico de Binacional , hizo pública su molestia por la difícil situación que le tocó vivir en los camerinos del recinto deportivo de Alianza Lima.

“Nuestra demora, al momento de regresar a la cancha, es lamentable lo que sufrimos, junto a mis jugadores. Entré al camerino, tomé agua y comencé a sentir un ardor en las fosas nasales. Fue muy raro; incluso me afectó la vista. Inclusive, los jugadores se vieron afectado por inhalar ese aire. No era frotación. El comisario me dijo que no era gas pimienta. Tuvimos que desalojar”, explicó Javier Arce.

“La gente de Alianza verificó y sintió el olor fuerte. Mis jugadores y yo no nos sentimos bien. Lamento que pase esto. Pero tengo que agradecer a los jugadores de Alianza, porque se acercaron a preguntar si nos sentíamos bien. Nos dieron la mano”; agregó el técnico de Binacional.

Por otro lado, Javier Arce felicitó a sus dirigidos por el desempeño que mostraron en Matute. Además, confía en dar la vuelta en Juliaca, cuando enfrente a Sport Boys. El ‘Poderoso del Sur’ puede consagrarse campeón del Torneo Apertura.

“Si bien somos un equipo con presupuesto limitado, la dirigencia ha cumplido con los pagos a los futbolistas. Están cumpliendo con ese tema. Además, que inventen que será descalificada nuestra sede [Juliaca], siempre buscan alguna excusa”, concluyó.

La respuesta de Lionard Pajoy ante la posibilidad de volver a Alianza Lima. (Video: @marcogiovannic)

► Tabla de posiciones de la Liga 1: todos los resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura



► Reinaldo Dos Santos a Binacional: "Aquí están los que serán campeones en Matute" | VIDEO

► Los jugadores que Pablo Bengoechea pidió y encontrará a su regreso a Alianza Lima [FOTOS]

► Mauricio Affonso está intratable: le anotó a Binacional y sumó su sexto gol en el Apertura [VIDEO]