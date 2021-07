Gran parte de la carrera de Jean Deza estuvo relacionada a hechos extradeportivos. Eso generó que el atacante pierda oportunidades claves para seguir creciendo. Quizá la más importante fue la que tuvo con Alianza Lima, la temporada pasada (salió del club por indisciplina). Frente a ello, el hoy delantero de Carlos Stein se pronunció y le pidió disculpas a la institución blanquiazul.

“Me arrepiento de lo que pasó. Un mea culpa, porque estaba en Alianza. Me sentí muy triste cuando pasó eso (descenso). Me sentí culpable, fui una de las contrataciones estrella y no les pagué bien. Unas disculpas, no fue justo porque confiaron en mí”, mencionó en entrevista con TV Perú Deportes.

Jean Deza durante su etapa con la camiseta de Alianza Lima jugó tres partidos y 188 minutos en el torneo local: estuvo en los partidos contra Alianza Universidad, Mannucci y Atlético Grau.

El delantero de Carlos Stein también se refirió al último contacto que tuvo con Ricardo Gareca. En el proceso del ‘Tigre’ fue convocado al primer partido: fue un amistoso contra Venezuela, el 31 de marzo del 2015. Aquella vez perdimos 1-0 en Estados Unidos.

“El ‘profe’ siempre de me dio confianza. Hubo comunicación el año pasado pero no se pudo dar la convocatoria por el COVID y mis problemas”, expresó.

Con relación a su presente en Carlos Stein, Jean Deza manifestó que “no me puedo rendir porque todavía creo que tengo mucho para dar. Creo en mí, sé de las condiciones que tengo. Tocó jugar Segunda División pero no me puedo quedar. El que tiene talento, el que va para adelante, tendrá oportunidades”.





