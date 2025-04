A finales del año 2022, el hincha de Alianza Lima se encontraba en su mejor momento tras lograr el bicampeonato nacional. El cuadro de La Victoria obtuvo dos títulos de manera consecutiva y todo indicaba que, para el 2023, iban a tener pocos cambios en la plantilla; sin embargo, no fue así porque varios elementos del club dijeron adiós. Uno de los afectados fue Wilmer Aguirre, jugador histórico del club, a pesar que le garantizaron su continuidad en la institución. El popular ‘Zorrito’ contó cómo fue la comunicación para saber que no iba más y reveló la razón de su lejanía de Guillermo ‘Chicho’ Salas, director técnico de aquel entonces.

En entrevista con el programa ‘Enfocados’ (conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola), Wilmer Aguirre contó los detalles de su salida de Alianza Lima. Asimismo, reveló que, desde la dirigencia del club, nadie se comunicó con él para asegurarle su continuidad o confirmar que no iba más para la temporada 2023.

En primera instancia, Wilmer Aguirre conversó con Jefferson Farfán, tras ser consultado sobre sus planes para aquel ciclo. La respuesta del ‘Zorrito’ fue que quería seguir jugando: “Estoy viendo porque de Alianza no me han llamado y veo que ya están contratando”. La respuesta de la ‘Foquita’ fue que, luego de conversar con ‘Chicho’ Salas, solo se podía quedar uno de los dos.

Para el DT, la prioridad era la continuidad de Farfán. Es más, a pesar de la lesión que tenía en la rodilla, quería seguir contando con él en la plantilla: “Vas a ayudarme mucho por tu experiencia y con el grupo”. A pesar de la insistencia, Jefferson desistió para evitar “seguir inyectándose” y fue así que ‘Chicho’ garantizó la continuidad de Aguirre: “Voy a decirle a la directiva que lo llame”.

Wilmer Aguirre jugó en Alianza Lima en 2022. (Foto: Difusión)

La reacción de Wilmer Aguirre

Tras ello, surgió la conversación entre Farfán y Aguirre para garantizar su continuidad. Como de esperar, esta noticia significó una grata emoción para el ‘Zorrito’ que empezó a ejercitarse para llegar bien a la pretemporada y cumplir lo que podría ser una de sus última temporadas con el club, pero el desenlace no fue el más esperado.

“Vine de correr emocionado y abro Instagram para ver el ‘Gracias, Zorro’. Tanto mensaje y comentario pensé que me habían anunciado, pero fue todo lo contrario. No sabes la rabia”, contó Wilmer. A su vez, agregó que no hubiera tenido problema si se lo comunicaban desde un inicio: “El tema que seamos amigos, no significa que hay un compromiso para estar en sus planes. No puede decir que si se quedaba, me iba a renovar”.

Jefferson Farfán también agregó: “Me dijo que se quedaban todos, pero la persona con la que tengo más afinidad es el ‘Zorro’. Entonces cuando me dio su palabra y de un momento al otro pasa lo contrario. Me sorprendí porque me garantizó su continuidad porque yo no iba a seguir por mi rodilla. Hablé contigo (con Aguirre) y ahí es donde para mí, el ‘Chicho’ murió. El hombre tenía otras propuestas y por confiar en mi palabra, se quedó sin equipo. Una persona como él, no merecía salir de esa manera”.

Por último, Aguirre contó que la comunicación por parte de ‘Chicho’ fue tardía: “Debe haber pasado dos semanas o un mes, no lo recuerdo bien. Dos días antes que empiece la pretemporada me escribió, pero yo tenía la cólera que no le respondí. Se lo mandé a Jefferson, pero ya no dije nada más”.

