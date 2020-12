Alianza Lima cierra el 2020 con un dramático descenso que, para muchos, fue producto de varios factores dentro como fuera de la cancha. Más allá de los reclamos interpuestos por la vía legal para evitar la pérdida de categoría, lo cierto que a quienes más duele esta baja es a los hinchas, tal y como lo confesó Jefferson Farfán.

El ex atacante de Lokomotiv, y formado en las canteras de Alianza Lima, confesó su frustración por la baja del club a la Segunda División, aunque sí pidió a los hinchas que no dejen de alentar, pues el amor por la camiseta no se debe faltar para el próximo año.

“Si hablo como hincha, me da mucha rabia. Son cosas que pasan, les sucedió a equipos grandes, el hincha tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Ahora Alianza tiene que hacer de todo para volver rápido a Primera”, aseguró el delantero de la Selección Peruana en entrevista para Latina.

Pese a jugar en distintas ligas del mundo, la ‘Foquita’ ha confesado en más de una oportunidad su amor por Alianza Lima y su deseo de retornar a La Victoria. “Antes de irme a Europa tuve dos grandes campañas ahí, salimos campeones. Salí de las canteras, así como Municipal, obviamente hay un feeling especial con la gente de Alianza”, dijo.

Jefferson Farfán, cumplió 36 años este año y sabe que su próximo gran paso es concluir una carrera llena de éxitos en el club, que lo catapultó hacia el escenario internacional. Eso sí, no dio fechas, pero sí mostró su firme deseo de vestir la blanquiazul una vez más.

“Siempre digo que el sueño de volver Alianza sea lo más cercano posible, porque es lo que quiero. Es un hecho que me quiero retirar en Alianza. Mi compadre [Paolo Guerrero] también. Es algo que me encantaría, imaginar despedirnos saliendo campeones con Alianza sería un final de carrera soñado”, concluyó. Para el próximo año, Jefferson tiene en mente continuar en el extranjero, por lo que su paso en Alianza aún no es a corto plazo.





