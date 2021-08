El clásico entre Alianza Lima y Universitario le dejó un sinsabor a Jefferson Portales, quien no pudo culminar el duelo tras ser expulsado por una jugada divida que protagonizó con Armando Alfageme a quien consideró muy astuto para exagerar la acción y terminar por sorprender al árbitro.

“Alfageme me toca a mí, yo no a él. Siento que me golpea y (el árbitro) no me dijo nada, solo me mostró la roja directa. Fue muy desastroso. (Armando) hizo lo que pensó que debió hacer y está bien. A veces, en el fútbol hay que mentir en jugadas y, en esta, el árbitro compró. Al profesor le diría que no hay que creerse los gritos para que tome la decisión adecuada”, sostuvo el defensa en diálogo con DirecTV Sports.

Jefferson Portales llegó en la presente temporada a Alianza Lima y ha sabido cómo ganarse un puesto en la línea defensiva del profesor Carlos Bustos. Incluso, es uno de los abanderados en la marca conseguida por los blanquiazules, quienes son el equipo menos batido de la Fase 2.

A pesar de su buen momento, tendrá que ver el próximo encuentro de los suyos desde fuera del campo de juego, cumpliendo con la sanción que le fue impuesta por una polémica acción que ya superó, pero -hasta el momento- sigue sin entender.

Alianza Lima es una máquina en la Fase 2

Alianza Lima logró encadenar 11 encuentros sin conocer la derrota, superando los diez de Pablo Bengoechea en 2019, campaña en el que los de La Victoria pelearon por el título nacional con Deportivo Binacional, escuadra que terminaría por alzar la copa al final de la temporada.

A ello, los blanquiazules le suman cuatro partidos ganados de manera consecutiva, lo que los encamina a ganar la segunda fase de la Liga 1 y soñar con una posible definición por el campeonato nacional con Sporting Cristal, el equipo triunfante de la primera.

