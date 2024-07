A pesar de Hernán Barcos no deja de aparecer en los momentos claves y sigue siendo determinante en los resultados, en Alianza Lima hay una preocupación por la falta de gol de los delanteros que acompañan al ‘Pirata’. En ese sentido, el comando técnico liderado por Alejandro Restrepo ha tomado una decisión importante respecto a la conformación de su plantel, y eso tiene que ver directamente con Jeriel de Santis. El atacante de 22 años, quien llegó con la temporada en curso como una solución frente a la falta de eficacia ante la portería rival, no será tomado más en cuenta y este sábado no saldrá en lista contra Alianza Atlético.

Noticia en desarrollo...





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR