No todos los días se ven jugadores de jerarquía internacional en el fútbol peruano, siendo el caso de Christian Cueva y Carlos Zambrano (ambos en Alianza Lima), la oportunidad perfecta para que varios futbolistas nacionales compartan y aprendan de la experiencia de ellos en el balompié, siendo Jesús Castillo uno de los más felices por la oportunidad que se le presentó en 2023.

“Christian (Cueva) es un crack. Estoy feliz de poder compartir equipo con él. Era mi sueño integrar un equipo con jugadores como Cueva y Zambrano. (’Aladino’) Está entrenando fuerte para ponerse a punto y creo que cuando se recupere, va a marcar la diferencia”, sostuvo el jugador nacional en diálogo con DirecTV Sports Perú.

Jesús Castillo es consciente de que debe trabajar mucho para ser titular indiscutible en Alianza Lima, pero ello no le quita la ilusión de verse pronto jugando en el exterior, donde tiene algunas preferencias marcadas, especialmente por un combinado del fútbol argentino.

“Mi sueño es poder ganarme un lugar en el once titular del equipo y salir al extranjero. Creo que todavía me quedan unos años para poder emigrar. Si no se da en Europa, me gustaría mucho jugar en Argentina y Brasil, especialmente en Boca Juniors”, acotó el mediocampista del combinado blanquiazul.

Por otro lado, Jesús Castillo analizó al próximo rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores, el mismo que dio un batacazo en la primera jornada del certamen internacional de clubes y que, seguramente, será un oponente más que complicado para los dirigidos por Guillermo Salas.

“Libertad es un gran equipo que le jugó a la contra a Mineiro y lo hizo bien. Sabemos del rival, pero también estamos pensando en nosotros y en que podemos hacer un buen partido. No teníamos pensado que ganen en Brasil, pero estamos para pelear el grupo”, concluyó el volante del actual bicampeón del fútbol peruano.





