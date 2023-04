Hacer una buena Copa Libertadores es uno de los grandes desafíos que Sporting Cristal se planteó para la presente temporada, siendo Renato Solís el encargado de analizar lo que viene siendo la participación del combinado celeste en el certamen de clubes más importante de nuestro continente.

“La sensación, personalmente, es que en un tiempo no se gana un partido. La intensidad en la Copa Libertadores es otra a la del torneo local. A ningún club peruano nos ayuda el jugar en distintos lugares, en la altura o en distintas canchas retrasa el juego y eso en la copa no se ve, pero eso no es excusa para no traer resultados”, sostuvo en conferencia de prensa.

Renato Solís sabe que es muy complicado para Sporting Cristal, así como para los demás equipos peruanos, competir a gran nivel en dos campeonatos paralelos, pero ello no hace que baje los brazos y renuncie a alguna de las dos competencias.

“Entendemos perfectamente que los dos campeonatos que venimos peleando son importantes. Sabemos que hemos tenido tropiezos en el torneo local, pero no queremos alejarnos de los primeros lugares. Vamos a seguir peleando todos los puntos que se nos vienen”, acotó el guardameta del combinado rimense.

Por otro lado, Renato Solís reconoció que vive uno de sus mejores presentes en Sporting Cristal, equipo que supo salvar, en mas de una ocasión, con intervenciones importantes que le permitieron a los de Tiago Nunes sumar puntos en la competencia local.

“Hoy por hoy, siento que es uno de los mejores momento que he tenido. Hay que seguir yendo para adelante, seguimos trabajando la parte futbolística para continuar con las cosas que venimos haciendo bien”, finalizó el arquero nacional del cuadro bajopontino.





