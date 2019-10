Joazinho Arroé: "Estamos golpeados pero tenemos que ganar y que meterle presión a Universitario"

Joazinho Arroé confesó que el equipo está golpeado tras la derrota en el clásico pero en Alianza Lima sobran las ganas de recuperarse y llegar a disputar el título a fin de año. El volante dijo que el equipo debe voltear la página lo más rápido posible para superar a Pirata FC en Matute.

"Estamos golpeados, la 'U' se ha despegado y eso nos ha dolido más. Hay que pasar la página rápido, no creo que hayamos cometido tantos errores pero hay que ver en qué fallamos", señaló en conferencia de prensa.

"Generamos ocasiones pero no se trata de generar sino de concretar, ellos la que tuvieron la concretaron y al final eso es lo más importante. Por más fastidio que tengamos las cosas se han dado así, se vienen 3 partidos en Lima y tenemos que meterle presión a la 'U'", añadió.

Joa Arroe señaló que el equipo tiene que ir paso a paso para recuperar los puntos que se han perdido antes que hoy les pasan factura. "De nosotros depende es ganar el sábado", indicó. Los íntimos se miden con Pirata FC, este sábado a las 8 p.m., en Matute.



El volante de Alianza Lima dijo que Joel Alarcón hizo un buen arbitraje. "Los errores arbitrales no vienen de ahora, vienen de años anteriores. Yo creo que no hizo un mal partido pero se equivocó al no cobrar ese penal", dijo.



