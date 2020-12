No es extraño que al final de cada temporada, el nombre de Jorge Luis Pinto suene con fuerza en Alianza Lima. El técnico colombiano consiguió el título de 1997 y desde entonces el vínculo se sostuvo. ¿Hoy cuál es el escenario? El DT ya no está al frente de la selección de Emiratos Árabes Unidos, desde fines de noviembre, y dejó abierta la posibilidad de asumir nuevamente el reto en Matute, más allá de que participarán en la Liga 2 el próximo año.

“Decir que no me gustaría ir a Alianza, no pasará nunca y menos en estos momentos difíciles. Si se puede aportar, con el mayor gusto estaríamos dispuestos. Es el momento que todos los que queremos a Alianza, podamos colaborar y apoyar”, mencionó en Radio Ovación.

Jorge Luis Pinto también se refirió al presente de los íntimos. “Muy preocupado y golpeado por la situación de Alianza y ojalá que los que administran encuentren la ruta de la solución, porque el club lo necesita urgente”, expresó el guía colombiano.

El exentrenador íntimo dejó en claro que no tendría problemas en asumir el reto de dirigir en la Liga 2: “Independientemente de la posición de dónde esté Alianza, no hay ningún inconveniente. No me quiero adelantar a propuestas y a hechos, hay que dejar que el tiempo transcurra. Alianza es una gran institución, es la más grande de Perú y no veo ningún inconveniente”.

Eso sí, el ‘profe’ dejó en claro que por el momento no hubo comunicación desde Alianza Lima: “El día que los directivos me llamen, ese día voy a responder sobre los acuerdos. El momento que se presente la opción, responderé lo que me corresponde”.

Como se recuerda, Jorge Luis Pinto estuvo al frente de la selección de Emiratos Árabes Unidos hasta fines de noviembre (por cinco meses): rescindió contrato de mutuo acuerdo. “Después de largas reuniones con el entrenador Pinto, acordamos que era difícil continuar nuestra relación hasta 2022 y decidimos terminar el contrato”, aseguró Youssef Hussein, director de las selecciones nacionales de EAR, tras la salida del DT colombiano.

