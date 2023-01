En las últimas horas, desde Argentina confirmaron que Paolo Guerrero tiene grandes chances de llegar a Racing Club. Sin embargo, el nombre del ‘Depredador’ -con un CV que lo respalda- también sonó en otras instituciones y en especial en Alianza Lima. Justamente de ese punto habló José Bellina -gerente deportivo blanquiazul- y dejó en claro que en su momento sí hubo contacto con el ‘9′.

Entonces, en medio de idas y vueltas, desde La Victoria analizaron el proyecto deportivo para esta temporada -donde irán con todo por el tricampeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores- y se definió que en la zona ofensiva ya tenían las cartas listas. “Nosotros dentro de la proyección deportiva ya contábamos con Hernán, estábamos convencidos que teníamos que traer una segunda opción de delantero, pero en un momento distinto, con un poquito más de juventud y características distintas para la Liga 1 y la Copa. Entonces trajimos a Pablo (Sabbag)”, dijo José Bellina en conferencia.

No fue lo único que señaló José Bellina sobre este caso: “Las conversaciones con un jugador como Paolo son constantes. No se cortan de la nada. En algunos momentos pueden ser más constantes que en otros. En estos momentos hubo algún acercamiento, pero no se dio ningún avance”.

Respecto a la posible llegada de Christian Cueva, el directivo manifestó que “el plantel está cerrado, con excepción de Cueva. Es el único jugador que podría sumarse antes del cierre del mercado. Todos están al tanto de la situación con su equipo actual (Al Fateh), y con la situación legal de Santos y Pachuca. Luego el plantel está cerrado”.

El directivo blanquiazul también se refirió a cómo se fue diseñando el plantel de Guillermo Salas: “Tenemos un plantel apto para disputar la Copa Libertadores y preparado para buscar el tricampeonato. Estamos contentos con el grupo que se ha formado”.

Con relación al tema Lucas Menossi, quien estuvo muy cerca de ponerse la blanquiazul y en las últimas horas se confirmó que renovó con Tigre de Argentina, el directivo victoriano añadió que “se hizo el mismo proceso que con el resto de jugador. Nos quedamos en la parte final: enviamos el contrato para formalizar y luego el jugador decide no venir. Nosotros creíamos que esto se iba a dar, pero no fue así. Estas son situaciones que pasan en los mercados de pases”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.