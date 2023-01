En las últimas semanas, las informaciones que llegaban de Alex Valera en Arabia Saudita no estaban vinculadas a su olfato goleador dentro del área rival, sino todo lo contrario: todo hacía indicar que el ‘9′ no iba a continuar en Al Fateh. Desde entonces, el nombre del delantero de la Selección Peruana comenzó a sonar con fuerza en la Liga 1 y en otros mercados. Y en medio de dicho escenario, la chance de llegar a Universitario no era descabellada.

Los números de Alex Valera lo respaldaban -anotó 25 tantos en una temporada y media- y encima en Ate tenían claro que no sería sencillo asumir los dos retos para esta campaña: alcanzar el título de la Liga 1 y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Entonces, las conversaciones tomaron fuerza en los últimos días y hoy terminaron de sellar un nuevo contrato por las próximas dos temporadas.

Previamente, Manuel Barreto, en el programa Justicia para la ‘U’, se refirió a la posible llegada del delantero: “He hablado con Alex Valera hace una semana. El día siguiente que salió esta noticia [de su salida de la liga de Arabia Saudita]”.

En tanto, el director deportivo del club expresó que “el plantel no está cerrado. Hemos sido claros con eso, más allá que el mercado es dinámico. Nosotros nos hemos puesto como plazo tratar de cerrarlo esta semana”. Ahora, con la llegada de ‘Vale’, la otra carta que podría sumarse en las próximas horas es Yuriel Celi.

Alex Valera firmó por las siguientes dos temporadas. (Foto: Universitario de Deportes)

El ‘Caso Sepúlveda’

De cara al inicio de la temporada 2023, Universitario sigue buscando opciones para reforzar su zona ofensiva. Y es que el conjunto ‘merengue’ es consciente de que deberá contar con un plantel competitivo, puesto que afrontará grandes retos como el torneo local y la Copa Sudamericana. Por ello, el elenco de Ate puso la mira en Bruno Sepúlveda, futbolista que aún no conoce si llegará o no al cuadro crema tras la polémica que vive con el club dueño de su pase, Estudiantes Río Cuarto.

Debido a esto, Horacio Rossi, agente del delantero, salió al frente y explicó toda la polémica sobre el préstamo del jugador a la ‘U’ y aseguró que el deseo de su representado es vestir la camiseta ‘merengue’. “Él fue cedido desde Estudiantes de Río Cuarto a Barracas Central la temporada pasada, recordemos que los últimos partidos lo separaron del plantel y no pudo jugar por decisión del club o entrenador. Él termina el préstamo y surgió una oportunidad en Universitario, uno de los grandes del fútbol peruano”, mencionó para Cadena3.

Rossi, a su vez, añadió que “Estudiantes pretende que vaya a Barracas después de llegar a un acuerdo con Universitario para cederlo por un año. Parece ser que las negociaciones de Estudiantes con Barracas, ahora le están diciendo que tiene que ir para allá, pero Bruno no va a ir. De hecho, ya le manifestó a Barracas que no lo compren porque no va a ir, que no lo compren”.





