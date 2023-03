Cómo está el tema de la presión. ¿Alianza Lima tiene un plantel bastante grande, pero sobre todo importante por sus nombres?

Creo que la presión en Alianza Lima siempre existe, desde el momento que uno decide estar. Bueno uno no decide, a uno lo invitan a estar en este club y uno decide participar, la presión viene con cualquier cargo, no solamente con el mío. Ahora, los objetivos no cambian, sí de alguna manera sentimos que estamos mejor preparados para poder enfrentar algunos de los retos que tenemos. Por ende, al estar mejor preparados hay una mayor expectativa, lo cual pueda hacer que se sienta mayor presión. Pero la verdad es que en Alianza la presión existe siempre, la búsqueda del campeonato es algo que se da siempre, ojalá que podamos lograr el ‘tri’ y sobre la Copa, creo que desde el año pasado estamos muy interiorizados en el club que nuestro gran reto es cambiar nuestra historia en la Copa. Estamos muy motivados.

Más allá de romper la racha negativa en la Copa, ¿Cuál es el objetivo primordial en el torneo internacional?

Por supuesto que la racha es algo que queremos romper, pero no es algo de lo que hablamos mucho, ni nos ronda mucho. La verdad es que nosotros queremos competir y hacerlo bien. Creemos que es un equipo que puede pasar a siguientes fases. Creo que las probabilidades que sea a una siguiente fase de Copa o a pasar a la Sudamericana va a depender de algunas cosas. Depender del sorteo, del estado de forma del equipo en el momento en que juguemos, pero si creemos que es un plantel armado para que esto no se acabe después de la ronda de grupos de la Copa Libertadores, que sigamos por cualquiera de los dos caminos. Pero de verdad, queremos seguir en la Copa Libertadores. El tercer puesto tal vez lo vemos como un premio consuelo sabiendo que el objetivo era otro. No es por minimizar en absoluto la Copa Sudamericana, porque hoy por hoy Alianza no está en la capacidad de minimizar absolutamente nada a nivel internacional. Sabemos el lugar en el que estamos, pero también sabemos el esfuerzo que ha hecho el club y el objetivo que tenemos.

¿Está Guillermo Salas tranquilo con el plantel que se ha conformado?

Sí. Yo creo que está tranquilo, pero también tiene que tomar decisiones importantes. Es un plantel amplío, que le da muchas opciones, pero también es un plantel en donde hay muchísimos jugadores que son de alto nivel, que tal vez tendrían más minutos o más partidos en otros contextos. ‘Chicho’ está feliz, pero tiene bonitos dolores de cabeza para ver quién juega porque es un plantel muy competitivo.

En la conferencia explicaste que la problemática legal con Al Fateh y con Santos está todo saldado...

La verdad es que, en todo momento, lo que nosotros hablamos con Christian fue eso. Nosotros teníamos que asegurarnos de que legalmente no hubiese ninguna contingencia con respecto a las situaciones en las que él estaba. Al contrario, no solo lo entendió, sino nos apoyaba y decía que no quería poner en riesgo a Alianza Lima. Entonces, de hecho, por eso también ha sido la demora. Hemos tenido que esperar hasta último momento para que se solucione el tema. La situación de Pachuca con Santos ya está solucionada. La figura del préstamo con Al Fateh también nos libera de cualquier responsabilidad de una rescisión unilateral de una de las partes. Legalmente estamos bien. Por eso también en la conferencia agradecí a Julio García, pues él lideró desde el ámbito legal para que esto se pueda dar.

La última vez que conversamos me tocaste el tema de la importancia que tiene el tema de la ampliación del estadio y de las luces. Hoy cumplieron con la iluminación, ¿cuál ha sido la sensación del equipo?

Estamos felices. La verdad es que es distinto. Jugar en Matute tenía un aspecto medio oscuro, que tenía algo también que nos hacía sentir cómodos, porque estábamos acostumbrados a esto. Pero la verdad que la instalación y las luces que tenemos ha hecho que el equipo se sienta bien. Se ha sentido bien y el sábado lo van a poder ver.

Se habla mucho del caso Pablo Sabbag. ¿Hay un interés de aplicar la opción de compra o todavía es muy pronto?

Es muy pronto. Creo que estamos convencidos con el jugador que es Pablo. Por eso de hecho lo traemos y hemos hecho el esfuerzo de poder traerlo. Pero justamente, estas opciones o estas figuras de préstamos con opción son dadas para poder ver cómo se va desarrollando él, cómo se va a acomodando él, parece que todo va bien, pero es muy pronto. Van tres partidos. Todos los jugadores saben también de que nosotros necesitamos jugadores que no solamente nos ayuden en los objetivos locales, sino que también a nivel internacional puedan ayudarnos al tan hablado salto de calidad que esperamos como club. Es pronto, va muy bien, estamos muy contentos con él no solo como jugador, sino también con el perfil personal que buscamos. Vamos a ver cómo van las cosas.

¿Cómo va el tema del Club Las Garzas? ¿El equipo seguirá entrenando en el EGB de Lurín?

Nosotros tenemos un contrato con EGB por este y el próximo año. Entonces, el equipo va a seguir entrenando en Lurín. Quería responder primero esa parte. Y el caso de Las Garzas, yo creo que hay una situación anterior a esa que se debe solucionar para cualquier proyecto futuro que tenga Alianza. No solo Las Garzas, sino cualquiera de los que hemos hablado, de los que tenemos proyectados, que finalmente es el tema de los derechos de TV. Esa es la situación primordial porque es el contrato más importante del club, es el contrato más importante de todos los clubes y realmente eso se tiene que solucionar para que nosotros podamos dar los pasos hacia adelante que queremos dar. Así que estamos a la espera de eso.

Hoy en día ya está confirmado que el sábado se juega, independientemente de si lo transmite 1190 Sports...

Se juega de todas maneras. Ha salido un nuevo reglamento y nosotros nos vamos a regir por este reglamento y vamos a jugar sí o sí el sábado.

Hay alguna novedad respecto al partido con Sporting Cristal. La FPF ya respondió, pero se entiende que van a tratar de jugar ese partido...

Digamos que en todas las situaciones que se están dando, sabemos que hay muchos temas legales entre clubes y federación y no sé muy bien que vaya a salir. Nosotros lo que sí es que hoy por hoy vemos la tabla y hemos jugado cuatro partidos, de los cuales hemos ganado tres y perdido otro por ‘walkover’. Y el equipo está enfocado en ya jugar con eso. Si después se puede dar, buenísimo, pero deportivamente nosotros ya vivimos bajo la realidad que es esa.

Hay alguna incomodidad por la programación del partido con Atlético Grau por el horario...

Dado el reglamento no, porque el reglamento establece que se puede. De que creo que no es correcto, no es correcto. Finalmente jugar bajo esas temperaturas no es lo mejor pensando en la salud de los jugadores y después también considerando que en algunos casos si hay excepciones de que se puede Piura en otros horarios y en otros casos. Pero la verdad que son temas que podemos discutir y conversar, pero la realidad es que vamos a jugar el domingo (26 de marzo) a la 1:00 pm

Hay tranquilidad igual desde el lado deportivo de que se jugará el domingo 26 frente a Atlético Grau

Sí. A ver. Antes de pensar en el calor y el contexto, Grau es un buen equipo, tiene muy buenos jugadores, la verdad es que han demostrado jugar bien. Han demostrado jugar bien y entonces la preocupación es cómo le ganamos a un buen equipo que es Grau. Después sí, por supuesto el calor es un factor, Así como la altura lo es en otros contextos, pero sí que desde a nivel macro es un punto del reglamento que se debería revisar. En altura no se puede, en el calor sí, pero bueno, el reglamento está así.

Ahora, este sábado, previo al duelo frente a Cusco FC habrá una presentación para Christian Cueva...

Eso lo tiene que anunciar el área de marketing. No estoy facultado para hablar de ello (risas).

