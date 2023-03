El Torneo de Reserva aún no tiene fecha de inicio. (Foto: Agencias)

Dentro de las reformas estructurales que planteó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para este año, se incluyó la organización de dos campeonatos importantes para los futbolistas sub 18 y sub 21, quienes se encuentran cada vez más cerca de alcanzar el objetivo de debutar en la Liga 1. Esto con el objetivo de consolidar nuevas generaciones que nutran desde equipos como Alianza Lima y Universitario, a la selección peruana. Con bombos y platillos, el presidente de la FPF Agustín Lozano dio a conocer que a partir de esta temporada se empezaría a disputar los torneos de Reserva y Pre-reserva. Desde aquella conferencia de prensa han transcurrido 197 días y todavía no hay ninguna novedad al respecto, mientras la mitad de los miembros de Conmebol ya arrancaron sus respectivas competiciones.