Tras la oficialización de Carlos Bustos, Alianza Lima se puso las pilas con el objetivo de armar el plantel de cara a la temporada 2021. Hasta la fecha se han anunciado la llegada de jugadores como Edhu Oliva, Yordi Vílchez, y José Manzaneda. Este último fue presentado el martes pasado y este miércoles el club compartió un video de la llegada del futbolista a La Victoria.

“Muy contento por estar de nuevo en el club, poder llevar nuevamente la camiseta. Es un orgullo personal y para toda mi familia. Siento que voy a ser un líder en el equipo. Lo que puedo prometer al equipo es responsabilidad a la hora de entrenar, profesionalismo que es lo que hago siempre y que a fin de año, si dios quiere, vamos a estar celebrando el ascenso que es lo más importante”, declara el futbolista en el video compartido por el club.

Cabe precisar que José Manzaneda ya estuvo en Matute el 2019 acumuló 16 partidos en 630 minutos y anotó un gol. La temporada pasada, el fútbolista vistió la camiseta de la Universidad César Vallejo y también disputó 16 partidos en la Liga 1, a lo largo de 813 minutos en la cancha.





Alianza Lima y la llegada de José Manzaneda a La Victoria. (Video: Alianza Lima)

Dentro de las opciones que tiene Carlos Bustos de cara a la presente temporada, aparecieron los nombres de Salomón Libman, Pablo Míguez y José Carlos Fernández, quienes también pegarían la vuelta a Alianza Lima. Sin embargo, en una reciente entrevista con Radio Ovación, el delantero nacional destaró esta posibilidad.

“He tenido muchas llamadas y mensajes respecto a eso (posible llegada a Alianza Lima), pero no estoy enterado del tema. Todos los años espero la llamada de Alianza. Saben del cariño que le tengo pero he renovado con Mannucci. El lunes arranco la pretemporada”, señaló.

Carlos Bustos sobre Josepmir Ballón: “Creo que está más confirmado que va a estar en el plantel”

Tras una temporada que muchos quisieran olvidar, Alianza Lima decidió hacer una reestructuración a nivel general tanto en el club como en el primer equipo íntimo. Por tal motivo, hasta el momento se ha decidido que 14 futbolistas no continuarán vistiendo la camiseta blanquiazul este 2021, temporada en la cual se luchará para regresar a la Liga 1.

En una entrevista exclusiva de Depor con Carlos Bustos, quien fue recientemente oficializado como el nuevo técnico de Alianza Lima, el estratega habló sobre la continuidad de jugadores como Beto Da Silva, Patricio Rubio y Josepmir Ballón. Sin embargo solo confirmó la permanencia del mediocampista.

“Son situaciones particulares y es importante la decisión de ellos y de quien los maneje. Son jugadores con contrato. Yo tengo entendido que están en negociaciones y charlas con la gente de la administración para resolver su situación. En el caso de Ballón, creo que está más confirmado que va a estar en el plantel. Pero son situaciones que ellos tratarán de resolver con el club”, aseguró el ‘profe’ Bustos.

