Se dijeron muchos nombres, y él fue el elegido. Como si de un sorteo se tratara y Carlos Bustos saliera ganador. Aunque el premio, de hecho, recién lo tendrá a fin de año, y es el mismo que esperan los millones de hinchas aliancistas, que es volver a ver a su equipo en la Liga 1 en el 2022. O como dice el tuit de su presentación en las redes de Alianza Lima: “Con la convicción de volver más grandes que nunca”. El argentino habló con Depor y reconoció, de entrada, el reto que le espera. La meta ya no es evitar el descenso, como en San Martín, o lograr el boleto a una copa, como en Melgar. En su tercera experiencia en el fútbol peruano, Bustos tendrá la misión de meterse en la historia como el entrenador que devolvió al club íntimo a Primera. Y, a distancia y a la espera de volar a Lima, ya va diseñando su plantel para este año.

Usted estuvo en equipos grandes, con muchos hinchas, pero en este momento de su vida: ¿Alianza Lima es el desafío más importante que tiene?

Sí, por supuesto, es un desafío muy importante para nosotros como comando técnico. Tener la chance de estar en el equipo más grande del país conlleva una gran responsabilidad. Aparte, por la circunstancia nos toca en el torneo de Liga 2, y lo tomamos con entusiasmo, con mucha alegría, pero con mucha responsabilidad.

¿Esta es la primera vez que suena en Alianza Lima o ya lo habían buscado en alguna otra oportunidad?

Nunca había tenido una conversación a fondo con nadie que estuviera a cargo en el club. Más allá de algunos trascendidos que en algún momento hayan salido, nunca había tenido la posibilidad de profundizar.

¿Hace cuánto tuvo su primer contacto con la gente de Alianza Lima?

Fue la semana pasada. Tuvimos varias reuniones, a través de Zoom, hablamos sobre nuestros puntos de vista, donde me dijeron cómo se quiere conducir el club.

¿Qué le generó que Alianza Lima haya bajado a Liga 2?

Era algo impensado. Primero, porque había conformado un buen plantel para la temporada pasada. Desgraciadamente, fueron sucediendo diferentes situaciones que no puedo hablar con conocimiento lógico porque no he estado allí adentro. Pero fue inesperado. Y, sobre todo, también porque yo siento que es una de las instituciones que hace un tiempo está bien organizada administrativamente. La Liga se ha hecho más grande pero hay muchos clubes que no están con la estructura de los equipos que mejor se manejan.

Yo he tenido suerte de estar en San Martín, Melgar y ahora en Alianza, instituciones muy serias y que tienen muy bien su estructura y administración. Fue extraño (que descienda Alianza) porque yo considero que hay muchos equipos que no están preparados para Primera División y que están en Primera División, más allá de lo que puedan dar futbolísticamente.

Las menores de Alianza, por el prestigio que tiene Alianza y por lo que han hecho en el tiempo, son de lo mejor que hay en el país. Y de repente hay equipos en Primera División que no deben tener ni bien formada su estructura de menores. Entonces, en ese sentido, sí fue muy sorprendente que haya descendido.

En esas reuniones con la dirigencia, por Zoom, ¿se habló de volver a la identidad, de volver a las raíces del club con relación a la idea de juego?, ¿se busca que la base del plantel esté conformado por las canteras y potenciar con jugadores del extranjero?

El objetivo es clarísimo, conseguir el ascenso. Hay una gran cantidad de jugadores jóvenes que salieron de la institución, de menores, y algunos que estaban a préstamo en otras instituciones. Los vamos a complementar con algunos mayores que ya están en el equipo, más la incorporación de otros nacionales y de los extranjeros, haciendo un mix, porque se necesita mucha experiencia también para competir en Liga 2.

En cuando a la identidad y el proyecto, conozco perfectamente cómo es Alianza Lima, pero más allá de las formas, hay una prioridad absoluta este año, que es la posibilidad de devolverlo a Primera División. Eso es por encima de algunas situaciones que uno quiera proyectar más jugadores jóvenes o no. La prioridad de Alianza es volver a Primera División.

Acá en el país, mucho se habla de ganar ‘jugando bonito’, lo cual tiene muchas interpretaciones. Pero aquí entiendo que se va a buscar ganar, ganar y conseguir el ascenso a como dé lugar...

Ese es el desafío, es el gran reto. Claro que uno quiere conseguir los logros jugando bien. Pero nosotros tenemos que armar el equipo para jugar de diferentes maneras, sobre todo porque la dificultad de la Liga 2 así lo indica. Si nosotros supiéramos que vamos a jugar todo el año en el estadio Nacional o en la cancha de Alianza Lima, seguramente haríamos un equipo rápido o veloz, sabiendo aprovechar las características de los terrenos de juego. Pero nos va a tocar ir a lugares donde las canchas van a ser más complicadas, donde a lo mejor hay que jugar de otras maneras.

Josepmir Ballón jugó 26 partidos y 2,239 minutos la temporada anterior, en Alianza Lima. (Foto: GEC / Liga 1 / AL)

Le quería consultar sobre tres nombres puntuales: Beto Da Silva, Josepmir Ballón y Patricio Rubio. ¿Continuarán en el club?

Son situaciones particulares y es importante la decisión de ellos y de quien los maneje. Son jugadores con contrato. Yo tengo entendido que están en negociaciones y charlas con la gente de la administración para resolver su situación. En el caso de Ballón, creo que está más confirmado que va a estar en el plantel. Pero son situaciones que ellos tratarán de resolver con el club.

En los últimos días sonaron los nombres de Koffi Dakoi y Joffre Escobar, a quien usted dirigió: ¿son posibilidades o los descarta?

Son buenos jugadores que nos ha tocado dirigir en algún momento. Pero hay diferentes tipos de realidades. Con Koffi Dakoi, hace bastante que no estoy en comunicación. Con Escobar, he seguido su campaña en Huachipato, pero no sé a ciencia cierta. Sería un gran delantero que pudiera venir con nosotros, pero hay una situación que pertenecen a otras instituciones y hay temas por resolver. Serían buenas opciones, pero no se puede avanzar porque cada situación es muy particular.

Se confirmó lo de José Manzaneda: ¿es un pedido de usted?

Antes de que llegáramos, el club ya había incorporado a Vílchez y a Oliva, dos muy buenos futbolistas. Desde que empezamos a charlar ahora, estamos en la conformación del plantel. En cuanto a eso, desde el primer momento me dijeron que Manzaneda se puso a disposición cuando sabía que Alianza podía jugar la Liga 2. Es un jugador que ha tenido momentos importantes y que creemos que puede tener la capacidad de ayudarnos en esta campaña tan difícil que vamos a asumir.

Y hay gente identificada de la cual también se habló en los últimos días y que tienen esa línea, de estar a disposición del club. Le consulto por los casos de Salomón Libman y José Carlos Fernández...

Es más difícil hablar en profundidad de esos temas, porque son jugadores que están en otras instituciones (UTC y Mannucci, respectivamente). Han sido jugadores importantes en Alianza, son jugadores que han tenido una trayectoria importante también, pero no podemos profundizar esas situaciones porque pertenecen a otros clubes.

Con relación a los jóvenes que tienen contrato con Alianza y aún no está muy claro su futuro: ¿va a tener un diálogo con ellos?

Por eso digo que este trabajo que se hace ahora -en tratar de resolver la plantilla y los casos individuales, con contrato o sin contrato o las incorporaciones que van a venir-, es el más difícil del año, porque a partir de ahí vamos a poder comenzar a trabajar con el equipo. Pero primero es tratar de cerrar, pero una de las cosas que sí dejamos claro, para nosotros es fundamental el hecho de querer pertenecer. Hay que querer pertenecer y querer vivir este momento que nos toca. Y en ese sentido es muy importante tratar de estar todos convencidos de querer estar.

Jefferson Farfán entrenará desde este jueves en la Videna: por ahora no tiene club (Foto: USI)

Y un jugador con el cual muchos hinchas sueñan es Jefferson Farfán, pero es el mismo caso... el querer estar y disputar la Liga 2...

Es un caso muy especial. Sabemos su identidad con la institución y todo. Pero ya son decisiones muy personales. Es un jugador de altísima calidad y que seguramente necesita jugar para poder estar en ritmo y tengo entendido que debe estar entrenando con la gente de la selección, y seguramente tendrá muchas ofertas. Pero él sabe que en Alianza siempre tendrá un lugar y más en este momento.

¿Ya se sabe cuándo empezará la pretemporada y dónde se desarrollará?

Están resolviendo un lugar de entrenamiento. También es posible que en estos primeros días de la semana que viene empiecen con las pruebas y con algunos entrenamientos, a lo mejor hasta utilizando las instalaciones de Matute también. En nuestro caso, estoy terminando de resolver si viajo este fin de semana o los primeros días de febrero. Y vamos a tener que estar esos cinco o seis días antes de cuarentena.

¿Rubert Quijada continuará en la institución y cuál es la realidad de los otros extranjeros?

Los extranjeros que ahora están registrados en el club y con contrato, son Rubio y Achilier. Achilier se irá a préstamo. Lo de Quijada es una intención, es una evaluación que estamos haciendo, pero todavía no hay nada confirmado y tampoco él tiene contrato con el club.

Y con Rubio...

Es una situación particular, que está tratando la administración y que están viendo bien el pensamiento del jugador y de la gente que lo maneja.

Un mensaje para los hinchas...

Más que prometer, todos tenemos la ilusión de que sea un gran año. La gente está totalmente comprometida con armar el mejor plantel que se pueda para disputar la categoría. Y evidentemente necesitamos el apoyo de la gente, la confianza y el entusiasmo para poder esperar un año bien difícil, donde ojalá le podamos dar la alegría en el final de estar en Primera División.

