Una gran polémica generó Ángel Comizzo este martes tras declarar que Sporting Cristal “no está a la altura de Universitario y Alianza Lima”, minimizando a los rimenses públicamente antes del inicio de la temporada 2021. Julio César Uribe, ídolo celeste, no tardó en responder al estratega argentino.

“No debe conocer bien la historia del fútbol peruano para expresarse así. Lo interpreto como un desatino”, contestó el ‘Diamante’ en diálogo con el programa ‘Sobre el verde’ de Depor, donde consideró que el DT de los cremas fue irrespetuoso con la entidad bajopontina.

“Si bien es cierto que están más identificados con los equipos que más campeonatos han ganado, Universitario y Alianza Lima, al ladito está Sporting Cristal, que es otro de los grandes y que tiene más participaciones en Copa Libertadores”, aclaró el entrenador nacional.

Uribe también opinó que “la historia siempre hay que respetarla y no hay que atragantarse con ella”. “Uno tiene que ser muy cuidadoso, no rescatar a uno para lastimar al otro, y para eso se necesita una inteligencia emocional superior que me da la impresión que no la tiene”.

“Para qué desgastarse en darle importancia a alguien que no entendió que la vida debió otorgarle madurez y más inteligencia. A esta altura ya nada me sorprende”, afirmó para restarle importancia a Comizzo.

