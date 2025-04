Con un penal, cobrado por Hernán Barcos que venció a Franco Saravia, Alianza Lima ganó con lo justo 1-0 a Los Chankas, que hizo en líneas generales una buena presentación en Matute y vendió cara su derrota en la Liga 1. Eso sí, para la mayoría de los jugadores del equipo de Andahuaylas hubo una molestia en contra del arbitraje de Augusto Menéndez y su terna, debido a que para ellos no fue penal la acción donde cayó Kevin Quevedo dentro del área. Uno de los que expresó su molestia fue José Manzaneda.

“Disconforme con el arbitraje porque definitivamente nos perjudican al cobrar ese penal. Trabajamos toda la semana para venir a dar un buen espectáculo y lo mismo le dije al árbitro que no puede cobrar ese penal. Es un penal que en cámara lenta puede cobrarlo, pero en la realidad él dejó que siga”, comenzó declarando el volante a L1 Max.

De paso, reveló lo en ese momento le confesó el juez asistente, en medio de la confusión y la duda por la jugada. “El línea le dijo que no lo vio, en el VAR puedes ver cualquier cosa. Estamos disconformes con el accionar del árbitro porque nos malogra todo lo que hemos trabajado en la semana”, aseguró.

José Manzaneda, quien tiene pasado por Alianza Lima, siguió despotricando contra los jueces del partido, enfatizando que Los Chankas hizo una buena presentación en La Victoria y no mereció irse con las manos vacías.

“Es un grupo que está comprometido con su gente, su equipo, todos quieren hacer las cosas bien. Es frustrante venir acá, hacer un gran partido y comenzando el segundo tiempo te cobren un penal así. Nos perjudican. Me dijo que era penal claro. En definitiva, creemos que no es un penal claro, porque sentimos que no se ha ganado en la cancha. Se ganó por el VAR. Dejamos la vida por estos colores y que el árbitro cobre este penal es como que no hayamos hecho nada”, finalizó.

La jugada de la polémica. Quevedo se lleva a Saravia, y cae dentro del área luego del contacto.

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de caer 1-0 ante Alianza Lima, Los Chankas volverá a tener acción la próxima semana cuando reciba a FBC Melgar, por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 de abril desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

