Cada vez es más común encontrar en el exterior a futbolistas con raíces peruanas para representar a la Selección Peruana. Y cuando eso sucede, en la Videna evalúan e inician las gestiones para convencerlo de jugar por nuestro país. Sin embargo, el caso de Alex Custodio, actual jugador de Cusco FC, es particular. ¿La razón? Siempre quiso defender a Venezuela, la tierra que lo vio nacer, pero terminó vistiendo la Bicolor por un desinterés de su propia federación. ¿Qué le pasó?

Cuando iba a jugarse el Sudamericano Sub 20 del 2023, en Colombia, Alex Custodio tenía dos opciones: representar a Venezuela, su país de origen y con el que se siente identificado; o jugar por Perú, cuya nacionalidad se le había otorgado por parte de su papá. La opción de la Bicolor era remota, porque el defensor venía integrando las categorías inferiores de la ‘Vinotinto’; sin embargo, las cosas cambiaron en un instante.

“Yo estaba en la Sub-20 de Venezuela, en ese momento estaba Fabricio Coloccini. En lo personal, yo estaba jugando Primera, estuve yendo a todos los módulos. Luego a la hora de haber giras internacionales, no fui convocado y me pareció muy extraño porque yo asistí a todos los módulos”, contó en el portal SOLOVENEX.

Custodio tenía claro que iba a jugar por Venezuela; sin embargo, esa decisión de lo llamarlo más le cayó como un baldazo de agua fría. Y si bien intentó encontrar explicaciones, detrás de esa búsqueda estaba le interés de Perú, que desde un principio le expresó su deseo de contar con él para el Sudamericano Sub 20.

“Perú desde que empezó el proceso estuvo en contacto conmigo, me llamaba todos los meses que quería contar conmigo, pero yo obviamente quería estar en Venezuela”, comenta Custodio, quien veía poco a poco cómo esa posibilidad de jugar por la ‘Vinotinto’, al mando de Coloccini, se diluía con el pasar del tiempo.

Estuvo varios días pensando en qué hacer; sin embargo, se dio cuenta de que para Coloccini no era una prioridad. En cambio, Perú había mostrado su deseo de contar con él y la opción de representar al país de su papá cobró mayor fuerza.

"A raíz de que no me llamaron, no me convocaron a partidos internacionales, empecé a caer en duda de si quedarme afuera del Sudamericano y obviamente me acerqué más a Perú, ellos querían estar conmigo a principio de año”, contó Alex.

Como era de esperarse, Custodio aceptó representar al Perú en el Sudamericano Sub 20, se estableció en Lima y conoció a sus compañeros de equipo. No obstante, una noticia de último momento lo hizo dudar: lo citaron de emergencia en Venezuela para representarla en dicho torneo.

Alex Custodio estuvo en las divisiones menores de Venezuela (Foto: FVF)

“Recuerdo que Fabricio me convoca. Y llegando al módulo tuvimos una conversación”, narra el defensor. Coloccini quería hacer desistir a Custodio de representar al Perú ofreciéndole una convocatoria inmediata. Sin embargo, la promesa caería de fundamentos y terminó siendo descartada por el jugador.

“Me dijeron que ya se habían enterado que tenía comunicación con Perú, y me dijeron que me quedara tranquilo que yo iba a ir al Sudamericano, pero realmente no me dio confianza. Porque se supone que si yo no juego los partidos amistosos, como yo me mido también a nivel internacional, es mejor que me hable desde la sinceridad”, sentenció.

