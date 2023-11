Luego de perder la final de la Liga 1 Betsson 2023, Alianza Lima está reorganizando el plantel del primer equipo para volver a pelear por el título nacional en la próxima temporada y realizar un gran papel en la Libertadores. En los últimos días se anunciaron las partidas de Aldair Rodríguez, Pablo Míguez, Cristian Benavente, Andrés Andrade, entre otros jugadores. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, se conoció que Josepmir Balón continuará un año más en La Victoria. El mediocampista jugará su quinta campaña como blanquiazul en 2024.

La directiva ‘íntima’ ha sorprendido a muchos aficionados al realizar una ‘purga’ en el equipo principal. Luego de la llegada del nuevo entrenador, Alejandro Restrepo, se ha revisado a los futbolistas que aún quedan y uno de los que le ha convencido es el centrocampista defensivo. Por ese motivo, Depor conoció que se le renovó el contrato por una temporada más.

A pedido del técnico colombiano, que viene de dirigir al Deportivo Pereira, Ballón vestirá de ‘blanquiazul’ por una temporada más. Recordemos que es el capitán del equipo y ha sido pieza fundamental en el bicampeonato conseguido a finales de 2022. Asimismo, jugó 34 partidos en la reciente campaña liguera, y estuvo muy cerca de lograr el tricampeonato.

La continuidad de Josepmir ha sido del agrado de los hinchas ‘íntimos’, pues sienten que ha representando los colores como tiene que ser, tanto en la cancha como fuera de ella. Es importante destacar que el jugador siempre ha rendido en la Primera División del fútbol peruano, no por algo ha logrado siete títulos nacionales (dos con Alianza, dos con Sporting Cristal y tres con San Martín).





Un día muy movido en Alianza Lima

Este jueves se anunciaron las salidas de Cristian Benavente y Andrés Andrade. El ‘Chaval’, quien tenía intenciones de continuar en Matute, no llegó a un acuerdo con los directivos ‘blanquiazules’ y puso punto final a su paso por La Victoria luego de dos años. Se marcha del club con el título de la Liga 1 Betsson 2022 en su palmarés.

El ‘Rifle’, por su parte, confirmó que no seguirá en Alianza Lima a través de su cuenta de Instagram. “Con esta foto me quedo. Porque a esto vine. Poner el escudo en alto a nivel internacional. Pero lastimosamente por mi lesión no se pudo cumplir los objetivos y no fue el año deseado. Muchas gracias, Alianza Lima”, señaló Andrade.





