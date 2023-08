Esta jornada de la Liga 1 marcará el debut de Mauricio Larriera en el banquillo de Alianza Lima. Un estreno que tendrá como primer obstáculo la altura de los más de 3300 m.s.n.m de Cusco y, sobre todo, a un equipo de gran jerarquía como Cusco FC. Institución que cuenta con futbolistas acostumbrados a jugar esta clase de partidos, como Josué Estrada, lateral derecho del elenco que dirige Pablo Peirano.

Después de las últimas sesiones de entrenamiento, el jugador de 28 años conversó con Deppor y comentó que la incorporación de un nuevo entrenador tiende a motivar a todo un equipo, ya que cada jugador buscará ganarse un puesto. No obstante, él elige prefiere mantener el enfoque en su propio equipo.

“Normalmente cuando llega un técnico nuevo todos se quiere mostrar para poder ser titulares, que es un inicio desde cero. No quiero pensar tanto en qué viene a ser Alianza, sino en qué vamos a ser nosotros, entonces ellos tienen que cuidarse de nosotros, es lo que más creo que nos importa ahora”, afirmó.

“Enfrentar a Alianza siempre es importante. En este momento nos encontramos en una etapa en la que aspiramos a competir en los primeros puestos y ganar este tipo de encuentros resulta fundamental. Sea cual sea el lugar del partido, ya sea en casa o como visitantes, nuestra mentalidad es salir a ganar. Por lo tanto, creo que nuestro principal objetivo ahora es Alianza Lima y después ir pensando en los siguientes rivales”, añadió.

Cusco FC ha conseguido sumar tres puntos en tan solo uno de sus últimos cinco enfrentamientos. Debido a esta situación, Estrada fue consultado acerca de si Alianza Lima se enfrentará a la versión más sobresaliente del equipo imperial.

“No sé si es la mejor versión, pero sí un Cusco FC fuerte. Nosotros sabemos qué tenemos que hacer para poder contrarrestar a Alianza. Siempre mirando el hecho de que somos fuertes de locales y eso lo sabe todo el mundo. Es importante que todos vengan sabiendo que nosotros somos los mejores en casa”, comentó.

En la misma línea, resaltó las virtudes de la escuadra dorada: “Tenemos un ataque contundente y una sólida defensa, lo que hace que el equipo sea muy compacto. En base a eso, debemos salir a proponer y ver qué sucede. Alianza es un equipo bastante fuerte, pero tendrán que demostrarlo en la cancha. Será un bonito partido porque ambos equipos tienen claro lo que buscan”.

Cusco FC en el Torneo Clausura

Fecha Resultado Fecha 1 Cusco FC 2-0 UTC Fecha 3 Sport Huancayo 3-1 Cusco FC Fecha 4 Cusco FC 0-0 Cienciano Fecha 5 Alianza Atlético 2-0 Cusco FC Fecha 6 Cusco FC 3-0 Cantolao Fecha 7 Unión Comercio 2-1 Cusco FC

Sporting Cristal y su futuro

Después de concluir el Torneo Apertura, se generó especulación en torno a la posible transferencia de Josué Estrada de Cusco FC a Sporting Cristal. El lateral mencionó que estuvo cerca de llegar a La Florida, pero en este momento está enfocado en culminar de la mejor manera el campeonato y después considerará la posibilidad de unirse a otro club.

“Personalmente, creo que he tenido una temporada positiva. He mantenido una regularidad, aunque no en todos los partidos, sí en la mayoría. Eso es algo relevante para mí y para mi trayectoria. En efecto, hubo un acercamiento con Cristal y estuvimos muy cerca de concretarlo. Sin embargo, en este momento mi mente está en Cusco, mi prioridad es centrarme aquí hasta que finalice el año, y posteriormente evaluaré las opciones disponibles. Cusco FC me abrió las puertas y estoy profundamente agradecido por ello”, expresó el jugador.





