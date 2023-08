El problema es grande y la solución se pierde en el horizonte, porque no se ha establecido un camino que lleve hacia el diálogo entre la FPF y el Consorcio. Por un lado está la federación, que se autodefine como dueña de los derechos de TV y firmó contrato con 1190 Sports. Juntos crearon la señal de Liga 1 MAX, donde se transmiten los partidos de 15 clubes y en el que cuatro de ellos no firmaron contrato con este nuevo operador y sí lo hicieron con el Consorcio. Y por otro lado está el Consorcio, que tiene los derechos de cuatro clubes (Universitario, Mannucci, Sport Boys y Municipal) hasta el 2025 y defiende la cláusula de preferencia no reconocida por la FPF. Ambos están en un conflicto sin precedentes desde diciembre del año pasado y han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Cada uno mantiene su posición y continúa su batalla legal hasta que la justicia peruana dictamine el final de esta guerra.

¿Qué acciones tomaría el Consorcio?

Desde el Consorcio, que es propiedad del empresario uruguayo Paco Casal, trascendió que iniciarán demandas legales contra 1190 Sports en el exterior por daños y perjuicios, mientras que también aplicarían la cláusula de preferencia que un grupo de clubes (entre ellos Sporting Cristal) no respetó al firmar contrato con el nuevo operador. Esto traería como consecuencia el pago de millonarias penalidades a favor del Consorcio y que supondría la quiebra de varios clubes de la Liga 1, sobre todo de aquellos con menor poder adquisitivo; sin embargo, para Julio García, abogado especialista en derecho deportivo, este escenario no sería posible. “Yo creo (el Consorcio) que no tiene forma de salir triunfante, porque el derecho de preferencia está establecido sobre la base de quienes tenían la titularidad de los derechos, y esos derechos ahora son de la FPF, ya no de los clubes”, explicó a Depor.

Por su parte, Movistar, que es socio estratégico del Consorcio y tiene en su parrilla la señal de GOLPERU, reconoció que se han visto afectados por el cambio que tuvieron en su contenido a raíz del conflicto por los derechos de TV; no obstante, confían en que la disputa tendrá solución y será lo mejor para todas las partes. “Entendemos que existe una situación legal pendiente de resolver con la FPF y en la medida de que GOLPERU vaya resolviendo estos temas, podremos incorporar eventualmente más partidos”, afirmó Luis Eduardo Garvan, gerente de marca y contenidos de Movistar Perú, a Día 1. Como se sabe, GOLPERU solo puede transmitir los compromisos de local de Universitario, Mannucci, Sport Boys y Municipal.

¿Qué hará la FPF?

La FPF no necesita hacer mucho, porque la medida cautelar del 21 de julio los beneficia y defiende ante cualquier intento del Consorcio por hacer valer los contratos firmados con los cuatro clubes mencionados anteriormente. Está protegida desde lo legal y lo estará hasta que el Poder Judicial resuelva finalmente el conflicto, a menos que la apelación del Consorcio a esa resolución judicial le sea favorable. Pero no hay un tiempo determinado de espera ni una fecha definida. Solo queda estar atentos. Y mientras eso sucede, desde la Videna aseguran que actúan dentro del marco de la legalidad. “Cualquier contrato que estos cuatro clubes han podido celebrar con el Consorcio son contratos que primero, nosotros desconocemos porque nosotros no somos parte del contrato, no tenemos copia del contrato y nadie tiene copia del contrato”, aseguró Carlos Caro, vocero legal de la FPF.

Sin embargo, la federación también asegura que no están en conflicto con los clubes, sino que defiende sus intereses frente al Consorcio. Están abiertos al diálogo con los clubes y a encontrar una manera de solucionar el problema siempre y cuando se respete el reglamento y las disposiciones del mismo. Eso sí, también dejaron claro que no le cierran las puertas a Movistar en caso quiera negociar con 1190 Sports para transmitir los partidos de los 15 clubes que están en la bolsa; sin embargo, este operador no contempla esa posibilidad.

¿Qué harán los clubes perjudicados?

Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional son los clubes que están en medio de la disputa y no tienen muchas opciones de tomar alguna decisión, ya que están atados de manos desde lo deportivo y lo judicial. Por un lado, la FPF los obliga a transmitir sus partidos de local por la señal de Liga 1 MAX a pesar de que no existe un documento firmado entre las partes y no reciben ingresos por conceptos audiovisuales; y, por el otro, no pueden ejecutar los nuevos contratos que firmaron con el Consorcio porque hay una medida cautelar que los suspende. Entonces, solo les queda sentarse a esperar cómo se van dando las cosas hasta el final del conflicto, donde la pelea legal es entre la FPF y el Consorcio,.y cumplir con el reglamento del campeonato.

Lo que sí genera una preocupación es la situación a la que se exponen, porque no todos los clubes están en la capacidad de sustentar su economía en el largo plazo sin las ganancias por derechos de TV. Los ingresos forman una parte importante dentro de su presupuesto y mientras dure el conflicto seguirán sin ver liquidez. Por ahora, les queda implementar estrategias comerciales (y deportivas de ser el caso) para cubrir sus gastos y esperar la etapa final de este problema.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR