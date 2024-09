El domingo 1 de septiembre de 2024 será recordado como un día histórico para el fútbol peruano y, en especial, para los hinchas de Alianza Lima. En un Estadio Alejandro Villanueva completamente repleto, Paolo Guerrero, el máximo goleador de la Selección Peruana (40 goles), fue presentado con todos los honores como nuevo jugador del club íntimo. Tras 22 años de carrera profesional, el ‘Depredador’ regresó al equipo donde se formó, pero nunca debutó, para finalmente cumplir uno de sus mayores sueños: jugar en La Victoria en busca de un título que empiece a marcar el final de su exitosa carrera.

La euforia en Matute fue desbordante, miles de hinchas llenaron las gradas para recibir a Guerrero y vivir un momento cargado de emociones. Sin embargo, en medio de la fiesta aliancista, una publicación en redes sociales generó controversia: Juan Manuel Vargas compartió un mensaje que provocó la molestia de los hinchas blanquiazules.

El ‘Loco’ Vargas subió una historia en su cuenta oficial de Instagram durante la presentación de Guerrero, donde se leía: “Esto es una presentación, así se llena un estadio”, acompañada de una foto de su propia presentación como jugador de Universitario en el Estadio Monumental en el año 2017. Esta publicación rápidamente encendió los ánimos entre los hinchas de Alianza Lima, quienes no tomaron bien el comentario del ex Universitario de Deportes.

La publicación de Vargas sobre Guerrero. (Foto: Instagram Juan Vargas)

La respuesta del ‘Loco’ Vargas





Frente a la polémica generada, Vargas no tardó en aclarar la situación. Durante una entrevista en el programa streaming Playzon Sports, el exlateral izquierdo de la Fiorentina, Betis, Genoa, entre otros clubes, explicó que su comentario fue hecho en tono de broma y que no existía ningún tipo de enemistad con Paolo Guerrero.

“No pasó nada, siempre jodo a ese hue***, con ese hue*** nunca ha habido un problema, porque hemos tenido una amistad de tantos años. Mi publicación solo fue por joder, pero con Paolo siempre nos hemos llevado muy bien”, explicó el exfutbolista, quitándole peso a la controversia.

Vargas también confesó que, aunque no ha tenido la oportunidad de hablar directamente con Guerrero sobre lo sucedido, sí conversó con otro de sus amigos y excompañeros, Roberto Guizasola, quien entiende su sentido del humor. Sin embargo, reconoció que su broma fue malinterpretada por algunos hinchas aliancistas, quienes le enviaron cientos de mensajes en redes sociales mostrando su descontento.

“No hemos hablado sobre eso que pasó. Con el que sí he hablado es con Roberto Guizasola, él sabe cómo jodo, pero lo pueden malinterpretar. Saltó toda la hinchada, me bombardearon las redes, me dijeron de todo”, comentó Vargas, entre risas.





El mensaje del ‘Loco´ para Guerrero





Otro de los puntos que el ‘Loco’ aprovechó para comentar fue su opinión sobre la presentación de Guerrero, sugiriendo que hubiera sido mejor si se realizaba por la noche, ya que, según él, los eventos nocturnos tienen una atmósfera más especial. “Me hubiera gustado que su presentación sea en la noche para que se vea más bonita, de día no se ven las luces, nada. Lo veo por ahí, justo estaba con Paolo Maldonado viendo”.

A pesar de la controversia generada, Vargas no dejó pasar la oportunidad de expresar su alegría por el nuevo capítulo en la carrera de Paolo Guerrero. En sus declaraciones, mostró un sincero aprecio por el ‘Depredador’ y lo felicitó por cumplir su sueño de jugar en el club de sus amores.

“Me da gusto que cumpla su sueño de jugar en Alianza Lima y pueda retirarse donde él quiere, se va a sentir feliz, le va a dar categoría porque va a jugar. Tiene que ir de menos a más”, señaló Vargas, demostrando su apoyo a Guerrero en esta etapa de su carrera.

Juan Vargas y Paolo Guerrero compartieron vestuario en la Selección Peruana. (Foto: AFP)