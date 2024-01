No hay oferta formal

Sobre las especulaciones de los últimos días acerca del interés de Alianza Lima en Paolo Guerrero, Julio García, abogado del jugador, le comunicó a Depor que se trata de un tema recurrente el hecho de deslizar su nombre, considerando su amplia trayectoria y buena actualidad: “Paolo a nivel peruano es el jugador más exitoso o uno de los más exitosos en la percepción de la gente por todo lo que logró a nivel de selección, porque se ve como el líder del equipo que clasificó al Mundial, por todo su recorrido y amplia experiencia. Eso tiene un valor diferente en la gente y ahora, incluso cuando se supone que debería estar lejos de los logros a nivel clubes, viene de campeonar en la liga ecuatoriana, que es super competitiva, y también en la Copa Sudamericana”.

Asimismo, resaltó que no ha habido oferta formal desde Alianza Lima y que este mal uso de su nombre hace que, al contrario, se tenga la percepción errónea de que es él quien rechaza la oferta : “Eso, sin duda, hace que a nivel del hincha las expectativas crezcan y él está vinculado a Alianza Lima, es parte de esa famosa categoría del 84 y hasta está ligado por sangre a Alianza. Siempre se especuló, pero Paolo nunca logró vestir la camiseta de manera oficial y hasta ahora no se ha dado por diversos motivos. Ahora, se especula nuevamente con él por lo que ha pasado, porque es jugador libre, pero lo real es que no ha habido acercamiento ni ninguna negociación o intención desde el lado de Alianza. Es importante que se sepa, porque ya es maltrato y queda la imagen como si el fuera él quien no quiere jugar por el equipo”.

Respecto a la vez que Alianza Lima quiso fichar a Paolo Guerrero y no se llegó a concretar, García comentó: “Lo que él dijo en su momento, cuando fue tentado, es que no estaba para jugar en general y quería recuperarse físicamente, que fue lo que hizo. El jamás le dijo que no a Alianza ni lo haría, es hincha de Alianza Lima. Siempre lo ha dicho y lo que le preocupa es que todos estos manejos afecten sus relaciones con el club como hincha que es, como capitán de la selección. Es un manoseo a su nombre. Es desgastante para él”.

El futuro de Paolo Guerrero

Por último, en tanto a los planes de Paolo Guerrero a nivel profesional, considerando que es jugador libre tras su salida de LDU de Quito, García agregó: “En este momento, Paolo está escuchando ofertas de clubes, claro que las tiene, seguramente ya las está evaluando, no soy el más indicado para adelantarme, pero lo concreto es que entre esas ofertas no ha llegado nada desde Alianza Lima”.





