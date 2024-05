Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, conversó con Depor para hacer un balance sobre la actualidad del equipo en el Torneo Apertura y Copa Libertadores. El exfutbolista y dirigente argentino confirmó que se ha presentado un reclamo a Conmebol por el gol anulado a Hernán Barcos en el duelo ante Colo Colo. También se refirió a las lesiones de Gabriel Costa, Jiovany Ramos y Ángelo Campos, y ratificó que Alianza Lima tiene el mejor plantel del fútbol peruano. Además, fue enfático en que, si bien Alejandro Restrepo tiene contrato hasta fin de año, su trabajo está en evaluación constante y al final del Apertura tomarán decisiones.

¿Cuál es tu balance respecto a la temporada de Alianza Lima en el Torneo Apertura y Copa Libertadores?

Los balances normalmente los haría al final del semestre , pero lo que está claro es que hemos podido competir en ambos torneos. Indudablemente, no tenemos los resultados que pretendíamos ni aspirábamos, pero el equipo se ha mostrado competitivo y eso nos deja tranquilos respecto a la planificación que teníamos. Hay que esperar a que termine el semestre para tener mayor claridad.

¿Han pensado en presentar un reclamo ante Conmebol por la jugada del segundo gol de Hernán Barcos?

Sentimos una frustración muy grande y creemos que hemos sido perjudicados. Me resulta muy extraño que el análisis se haya hecho tan rápido y se haya decidido que no era válido el gol . Hemos presentado un reclamo ante Conmebol ayer, tenemos cámaras que dejan muy en claro que Franco Zanelatto estaba habilitado. Ojalá que tengamos la posibilidad de recibir una disculpa, sabemos que no habrá devolución de puntos, entendemos el fútbol cómo es, pero sí nos hemos visto perjudicados.

Si bien matemáticamente Alianza Lima todavía puede conquistar el Apertura y pasar de fase en Libertadores, su situación es bastante complicada por no depender de sí mismo y estar último en su grupo, ¿cómo tomas eso?

Mi mirada es que Alianza Lima es el único equipo peruano que llega a la última fecha con chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Creo que los hinchas pueden estar orgullosos de que el equipo ha competido, que se ha visto superior a Fluminense o Colo Colo. Y en el torneo local, es cierto que estamos en una situación que no esperábamos, pero tenemos dos partidos por delante y tenemos mucha confianza de ganarlos. Sabemos que dependemos de otros resultados, pero tenemos mucho optimismo.

Sobre el profesor Alejandro Restrepo, ¿qué piensa de su trabajo y está confirmada su continuidad?

Hay una muy buena relación, nos gusta lo que el equipo muestra y se ha generado mucha empatía entre los jugadores y él. Creo que al final del Apertura nos sentamos, evaluaremos y veremos en dónde quedamos y de qué forma. A partir de eso se tomarán decisiones correspondientes, solo quiero dejar en claro que Alejandro tiene contrato hasta fin de año .

¿La idea es respetar ese contrato?

Nosotros, como todos los que pertenecemos al mundo del fútbol, sabemos que vivimos y dependemos de los resultados. Todos somos evaluados día a día y al final del Torneo Apertura creo que tendremos que hacer un análisis mucho más profundo.

¿Qué piensa de los cuestionamientos a Jeriel De Santis y de su desempeño?

Respecto a eso, diría dos cosas. La primera es que respeto la opinión de todos y las tomamos en cuenta para seguir creciendo y tomar buenas decisiones. Segundo, todos los jugadores están dando el máximo y se están esforzando, necesitamos ganar estos próximos tres partidos y no tiene sentido hablar puntualmente de ninguno de los jugadores. No quiero desviar la atención, quiero que estén centrados en lograr esos objetivos.

En todo caso, ¿hay confianza en que pueda mejorar su desempeño en el Torneo Clausura?

Todos trabajan para mejorar en el día a día y eso es lo que es valedero.

Se acerca el mercado de pases, ¿se piensa en refuerzos?

Las evaluaciones se harán una vez que termine el semestre, no creo que se preocupe nadie. El rendimiento de todos, incluso el mío, está siendo evaluado. Lo que quiero es transmitir tranquilidad al profesor y futbolistas hasta el final del semestre.

En la misma línea, ¿se planifica alguna salida o venta de jugador a mitad de año?

En todos los mercados hay movimientos. Nos han preguntado por ciertos jugadores, pero yo no creo que sea momento de decirlo o tomar decisiones hasta que no termine el semestre.

En su momento dijiste que Alianza Lima tenía el mejor plantel del año, ¿sigues pensando lo mismo?

Es que no lo pienso. Estoy convencido de que tenemos el mejor plantel del fútbol peruano . Hemos tenido algunas lesiones que nos han mermado, pero no dejo de pensar que tenemos el mejor plantel.

En caso no se logren estos dos objetivos próximos, ¿cuál es el gran objetivo?

Ser campeón. Nosotros estamos enfocados en trabajar para nosotros y para campeonar, no tengo ninguna duda de que así va a ser.

¿Cuáles son las situaciones de jugadores lesionados?

Gabriel Costa tuvo una cirugía de limpieza ayer en su rodilla y en breves semanas ya se podrá reincorporar al trabajo normal del plantel. Campos tuvo un esguince de segundo grado, al igual que Jiovany Ramos, y ambos tiempos de recuperación serían de seis u ocho semanas, dependiendo de la evolución de cada uno. Nos deja tranquilidad de que en ningún caso haya sido de gravedad y los tendremos aptos para el Torneo Clausura.

¿Pablo Sabbag?

Pablo está haciendo ya trabajos, no a la par del grupo, pero sí intensificando su entrenamiento. Ha comenzado a trotar y algo de balón. También estaría apto para el Torneo Clausura.

En tanto a una autoevaluación, ¿cómo crees que ha venido siendo tu trabajo?

Yo me siento feliz trabajando y defendiendo los colores de Alianza Lima. Estoy honrado y confiado. Mi tiempo absolutamente está dedicado a Alianza y a mejorar. Mi evaluación corre por cuenta de otras personas que son mis superiores y que, en su debido momento, dirán qué piensan de mi trabajo.

¿Qué mensaje le darías a la hinchada que se hacía ilusiones con la Libertadores y el Apertura?

Hicimos una reestructuración muy grande a inicio de año y es muy difícil que todo funcione a la perfección. Creemos que tenemos cosas por mejorar, pero hemos dado pasos muy grandes, hemos profesionalizado muchas áreas del club. Al hincha le diría que siga exigiéndonos, valoramos mucho su apoyo en cada uno de los partidos. Sigamos luchando como familia, como es Alianza Lima, y los resultados van a llegar.

¿Hay posibilidad de que Kevin Serna pueda ser vendido o prestado en este mercado de pases?

No es momento de hablar. No hay que desconcentrar a Kevin. En el momento en que suceda algo, seremos los primeros en comunicarlo.

¿Estás satisfecho con lo que ves el equipo hoy y en qué crees que deba mejorar?

En tanto a lo que se tiene mejorar, no soy yo quién deba decirlo, porque Alejandro está trabajando con el equipo en el día a día. El grupo está unido, estamos en busca de los objetivos, nos faltan tres finales por jugar y vamos a dar todo por darle alegrías al pueblo aliancista.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO