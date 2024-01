Todo comenzó el martes por la mañana. Paolo Guerrero llegó a Lima luego de recibir el año nuevo en el interior del país y en contacto con la prensa manifestó otra vez su deseo de querer jugar en Alianza Lima, pero que hasta la fecha no recibía la propuesta del club en clara señal de que no interesa y que no está dentro de los planes del entrenador Alejandro Restrepo. “Alianza Lima no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés alguno y no hay problema. No voy a dejar de ser hincha del club, los dirigentes pasan...”, declaró el futbolista a TV Perú en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Lo dicho por Paolo, que el 1 de enero cumplió 40 años, no pasó desapercibido por el hincha que, a través de las redes sociales, exigió al club contrate al goleador, pues atraviesa un presente admirable.

El mismo tenor tuvieron sus declaraciones después de ganar el campeonato ecuatoriano con LDU el pasado18 de diciembre del 2023. “Soy hincha de Alianza Lima a muerte. Nada lo va a cambiar. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos. Había un señor que estaba en la política...”, disparó el ‘Depredador’ a RPP. A fines del año 2022, luego de la conquista del bicampeonato, su nombre tampoco entró en la consideración. Alianza intentó contratarlo a fines del año 2021 y a mediados del 2022, pero ‘PG9′ dijo ‘no’. En julio del año pasado, el jugador manifestó las razones.

“Siempre dije que quería retirarme en Alianza Lima, siempre lo dije. En el 2022 me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero yo no estaba listo para ir. Yo no iba a firmar un contrato cuando yo todavía tenía que pasar por muchos procesos (de recuperación). Le pasó a un compañero mío, firmó por Alianza Lima y él estaba en proceso recuperación, y ya la gente lo apuraba. Yo dije: ‘¿Voy a ir para que después me pase lo mismo?’. Dije que no”, explicó en una entrevista para ESPN. Hoy, 3 de enero del 2024, Alianza y Guerrero parece que respiran nuevos aires y están dispuestos a enterrar los rencores. El club dio el primer paso buscándolo y ahora resta la aprobación del área deportiva de la institución .

En ese marco, Depor pudo conocer que Néstor Bonillo está encantado de tener a ‘PG9′ en la plantilla. Y es que, para el asesor deportivo del cuadro blanquiazul, el legendario futbolista es un profesional, no registra antecedente de indisciplina, es serio, y le conoce muy bien ya que le tuvo como pupilo en la selección peruana, cuando era el preparador físico en el cuerpo técnico de Ricardo Gareca. No es el único. Alejandro Restrepo también le considera valioso por sus atributos como 9 y su liderazgo; sin embargo, van a querer escucharlo para conocer si puede adaptarse a lo que desea el entrenador como juego para el equipo. Por eso será fundamental esa reunión que sostendrían hoy o mañana.

Por el momento, Paolo no tiene propuesta de ningún club que pueda hacerle competencia a Alianza. “Estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno, uno que sea para ganar alguna copa internacional. Zubeldía es un gran entrenador, nada de qué hablar de sus acciones, lo que ha conseguido es importante, pero sobre todo es una gran persona”, destacó el acatante sobre su exentrenador en LDU, donde culminó contrato y no renovará pese a la intención de la institución. A su vez acotó: “Busco un proyecto donde el entrenador no crea que el fútbol es jugar Play Station”.

Esta oportunidad de contar con el ‘Depredador’ surge en el momento que el club está por contratar al delantero panameño Cecilio Waterman quien está en el país desde el lunes 1 de enero. Ayer, elex delantero de Cobresal de la primera división de Chile estuvo pasando los exámenes médicos para poder estar expedito a la firma de contrato; sin embargo, hasta el momento se conoció que el futbolista de 32 años pasó todas las pruebas y que faltaba completar la de resonancia, que es el más importante . Resuelto ello, estaría listo para unirse a la institución blanquiazul hasta fines del 2024. Hernán Barcos (39) y Pablo Sabbag (26) son los otros delanteros con los que cuenta el plantel.









