Alianza Lima cerró el año sin el trofeo de la Liga 1, luego de perder por diferencia de goles ante Binacional. Los íntimos buscaron los tantos necesarios que los pudieran llevar a una diferencia por penales o que les dé el triunfo de modo automático. Sin embargo, solo obtuvieron dos anotaciones a favor en el duelo de vuelta.

Se comentó del desempeño de los jugadores y la entrega que tuvieron para sacar el partido adelante; no obstante, también hubo comentarios en contra, especialmente a Kevin Quevedo, a quien se le acusó de no estar a la par de sus compañeros y no dar su 100 por ciento en el duelo.

Al respecto, el atacante de Alianza Lima utilizó su cuenta de Instagram para responder la serie de críticas que recibió, dentro y fuera de las canchas. “Me esforcé al máximo todo el año por algo que no se dio el día de hoy. Sigan diciéndome de todo por ‘interno’. ¿Ahora soy todo lo malo, verdad? Bendiciones para ustedes y gracias, familia, por tanto. ¡Arriba Alianza Lima siempre!”, escribió.

Kevin Quevedo respondió a sus críticos en Instagram. (Captura)

► ¡Binacional es campeón de la Liga 1! Se impuso 4-3 en el global a Alianza Lima y Juliaca está de fiesta

Alianza Lima ingresó al campo con Federico Rodríguez y Adrián Balboa como únicos ‘puntas’, quienes buscaron las oportunidad de descontar en el acumulado de goles. Federico fue uno de los que tuvo más remates al arco, pero sin concretarse, mientras que el segundo apareció para generar situaciones de peligro.

Pese a perder 2-0 en Matute, Binacional se hizo con el título de la Liga 1, pues en la diferencia de anotaciones, se quedó con la ventaja por uno. Los dirigidos por Roberto Mosquera dieron la vuelta al estadio aliancista y celebraron con los hinchas que llegaron hasta Lima para verlos campeonar.

Kevin Quevedo salió de Matute sin declarar tras perder el campeonato. (Video: Eduardo Combe)

MÁS NOTICIAS