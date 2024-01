Luego de afrontar sus dos últimos partidos amistosos de pretemporada –2-0 sobre Once Caldas y 0-0 ante Universidad Católica de Chile–, en Alianza Lima están enfocados en el arranque del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1, donde recibirán este domingo a la Universidad César Vallejo en el Estadio Nacional. Dentro de ese panorama, en las últimas horas surgieron rumores acerca de una posible salida de Kevin Serna, ante el interés de ficharlo por parte de algunos clubes del extranjero.

Esto, obviamente, alarmó a los hinchas ‘blanquiazules’, ya que el extremo de 26 años viene siendo de los que mejor ha respondido a las exigencias de Alejandro Restrepo y llegó este año a La Victoria para asumir el primer reto importante de su carrera. Así pues, para disipar las dudas y calmar la marea frente a tantas especulaciones, el representante del futbolista salió al frente y conversó con TV Perú Noticias para aclarar la situación.

El agente Narciso Algamis le explicó al citado medio que por ahora no ha llegado nada concreto a Alianza Lima sobre algún interés por su patrocinado. Asimismo, aclaró que él está enfocado en el comienzo de la Liga 1 y en hacer una buena Copa Libertadores. “Serna es un muy buen jugador, no lo vamos a descubrir hoy, estamos esperando que arranque la Copa, el campeonato y ojalá que le vaya muy bien”, manifestó.

Eso sí, el argentino reveló que solo le consultaron temas referidos a la cláusula del contrato que vincula a Serna con los ‘Íntimos’, pero nada que invite a creer que su salida está cerca de darse. Recalcó que el colombiano –que hace poco recibió la nacionalidad peruana– es un profesional y está cómodo en el combinado victoriano.

“Él está contento en el Perú, en Alianza, es un tipo muy profesional. Hay sondeos, algunas cosas que preguntan, pero al club no llegó nada. Lo que sí me llegó es algunas cosas para ver su cláusula de salida, no hay nada firme. Lo ideal es que juegue acá, que juegue la Copa y después se verá qué va a pasar”, agregó.

Finalmente, si bien no dio cifra ni números exactos por temas de confidencialidad, Narciso Algamis dijo que la cláusula de salida de Kevin Serna es alta, si consideramos el mercado peruano. “No sé si es alta o baja, creo que es alta para el Perú, es una buena cláusula”, puntualizó. Hay que recordar que el nacido en Popayán tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2027.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego del empate sin goles ante U. Católica por la ‘Tarde Blanquiazul’, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a la Universidad César Vallejo por la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de enero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro Sports, Best Cable y Zapping.

El cuadro victoriano empezará un nuevo camino en el certamen local, con el objetivo de volver a levantar el título nacional a fin de año, tal como lo hicieron en 2021 y 2022. Para esta campaña, además de las respectivas salidas para limpiar el plantel con respecto a lo que vimos en el 2023, los ‘Íntimos’ ficharon Renzo Garcés, Catriel Cabellos, Adrián Arregui, Juan Pablo Freytes, Jiovany Ramos, Jhamir D’Arrigo, Marco Huamán, Sebastián Rodríguez y Cecilio Waterman.





