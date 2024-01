Luego de haber ensayado las bases de la idea futbolística de Fabián Bustos en tres partidos amistosos (frente a César Vallejo, Atlético Nacional y Coquimbo Unido), Universitario de Deportes entró en la recta final de su pretemporada y el plantel viene ultimando detalles para el debut en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 frente a Carlos A. Mannucci. Este jueves 25 de enero continuaron los entrenamientos en las instalaciones de Campo Mar con algunas novedades, en donde Depor pudo apreciar que Diego Dorregaray entrenó de manera diferenciada apartado del resto de sus compañeros.

El delantero argentino no padece de ninguna lesión, por lo que solo hizo trabajos regenerativos para evitar sobrecargarlo físicamente. De no mediar inconvenientes de aquí hasta el domingo, será el ‘9’ titular de los ‘cremas’ frente al ‘Tricolor’ en el Estadio Mansiche, acompañando en la ofensiva a Edison Flores. Recordemos que Alex Valera no está disponible debido a la suspensión de cuatro fechas que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), por insultar al árbitro Edwin Ordóñez en abril del año pasado.

Por otro lado, uno de los que recibió mayor exigencia fue Andy Polo, quien irá desde el arranque por la banda derecha. El futbolista de 29 años está ‘volando’ físicamente y es una de las armas predilectas de Fabián Bustos, algo que ya pudimos ver frente a Coquimbo Unido: cuando él está abierto por el sector derecho, los mediocampistas tienen que referenciarlo para habilitarlo y que le gane las espaldas a su marcador de turno; si gana con su velocidad, será capaz de enviar un centro letal al área, como se observó en el gol de Edison Flores a Coquimbo.

Del mismo modo, si bien Bustos quiere llevarlo de a pocos, Christofer Gonzales es otro de los que ha respondido satisfactoriamente en los últimos entrenamientos. No solo por sus goles, sino también porque se le ve fresco con el balón en los pies, mostrando esa calidad que lo caracteriza. De momento, en los partidos de práctica ha sido utilizado como interior por izquierda en un 3-5-2, el cual va variando de acuerdo al contexto y ‘Canchita’ incluso puede terminar jugando como enganche, detrás de los dos delanteros.

Así pues, salvo Diego Romero que está con la Selección Peruana Sub-23 en el Preolímpico y Alex Valera que está suspendido, Universitario contará con su plantel completo para su estreno oficial en la temporada 2024. Fabián Bustos es consciente que la exigencia será mayor, pues en el año del centenario de la institución ‘merengue’ están obligados a ganar el bicampeonato. Asimismo, la Copa Libertadores es otro reto al que deberán apuntar cuando comience la fase de grupos.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego del empate por 1-1 ante Coquimbo Unido por la ‘Noche Crema’, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana, cuando enfrente a Carlos A. Mannucci por la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de enero desde las 5:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar.

Posteriormente, la ‘U’ tendrá su primer partido oficial de local en la temporada, cuando le toque recibir a Atlético Grau por la fecha 2 del Apertura. Este encuentro está pactado para el sábado 3 de febrero desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y también será transmitido por GOLPERU. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Estadio Municipal de Bernal por la jornada 11 del Clausura 2023, con un 2-2 en el marcador final.





