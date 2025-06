Desde Brasil, pero con el corazón aún conectado al Perú. Kevin Serna, actual futbolista de Fluminense y una de las figuras del equipo que acaba de clasificar a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, conversó con Depor y no ocultó su cariño por Alianza Lima, club donde brilló antes de partir al fútbol brasileño. En una entrevista exclusiva con César Vivar, el colombiano no solo agradeció a los hinchas blanquiazules por su constante apoyo, sino que también confesó cómo vivió —desde la concentración de su actual equipo— la histórica victoria de su exclub sobre Boca Juniors.

“Gracias a Dios, hoy se dio la clasificación, todos contentos y ahora a pensar en lo que se viene”, fueron las primeras palabras del atacante tras la clasificación de Fluminense a los octavos de final del Mundial de Clubes. Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando se le preguntó por Alianza Lima, por quien todavía siente muy cercano a pesar de la distancia.

Kevin Serna no dudó en expresar su agradecimiento hacia los hinchas del club íntimo, quienes aún le demuestran su cariño: “La verdad estoy muy agradecido con toda la hinchada de Alianza Lima, con todos los peruanos que la verdad siempre que me ven por ahí me saludan y siempre aparecen las camisetas de Alianza, así que para mí es un cariño muy especial que tengo y siempre me pone muy feliz”, declaró el atacante entre sonrisas.

¿Cómo vivió el Alianza Lima vs. Boca Juniors?

La parte más emotiva de la entrevista llegó cuando César Vivar le preguntó directamente cómo vivió el triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors, ya como futbolista de Fluminense. Lejos de quedarse callado, Serna confesó que no se perdió el partido y que lo celebró con toda la emoción junto a otro exíntimo: “Sí, la verdad siempre con Freytes estamos pendientes de Alianza Lima y por ahí siempre cuando ganó a Boca nosotros salimos gritando en el hotel donde estábamos en concentración”.

Kevin Serna sobre Alianza Lima para Depor | Video: César Vivar

Estas declaraciones dejaron en evidencia el fuerte vínculo emocional que Kevin mantiene con los ‘blanquiazules’, y cómo su paso por La Victoria marcó una etapa especial en su carrera. Incluso desde otro país y con otra camiseta, el extremo colombiano demuestra que Alianza Lima sigue ocupando un lugar importante en su corazón.

Actualmente, Kevin Serna se encuentra enfocado en Fluminense, donde ha logrado consolidarse como una opción ofensiva importante. Sin embargo, el lazo con Alianza está más vigente que nunca, y no se descarta que en algún momento del futuro pueda darse un regreso.

Por lo pronto, el atacante colombiano seguirá peleando en el Mundial de Clubes 2025 con el ‘Flu’, pero ya dejó claro que, pase lo que pase, su corazón sigue latiendo al ritmo de Matute.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los ‘íntimos’ descansaron en la fecha 16 y volverán a la acción hoy cuando enfrenten a Melgar en Arequipa, por la jornada 17. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play.

