El objetivo debe ser sumar para no complicarse con el descenso en la tabla de posiciones. Alianza Lima moverá sus fichas para vencer a Deportivo Municipal en la segunda jornada de la Fase 2 de la Liga 1. Mario Salas no puede ceder más puntos, por lo que hará ciertas modificaciones para no repetir los errores que le causaron la derrota ante Ayacucho FC.

El ‘Comandante’ contará con la vuelta de Leao Butrón en la portería blanquiazul, por lo que espera que asuma un liderazgo importante que contagie a sus compañeros y puedan volver al triunfo.

Alianza Lima y Municipal chocarán este viernes 30 de octubre a partir de las 1:15 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. Este encuentro podrá ser visto por la señal de GOLPERU, mientras que las incidencias y el minuto a minuto lo hallarás en Depor.com.

Alianza Lima llega a este compromiso con una derrota a cuestas. Los íntimos no pudieron revertir los dos goles recibidos por Ayacucho FC, pese al esfuerzo puesto por el elenco de Mario Salas. Arroé pudo marcar el tanto del descuento, pero poco antes de que culmine el duelo fue expulsado.

Esto deja a Salas sin un jugador ofensivo menos en el campo, por lo que deberá sortear un nuevo esquema con Rubio, Mora y Sánchez para el ataque. Si bien no es el mejor de los escenarios, todavía cuenta con jugadores de peso como Josepmir Ballón, Carlos Ascues y Alexi Gómez.

Miguel Cornejo se ganó la confianza del equipo, por lo que volvería a ser tomado en cuenta desde el pitazo inicial para enfrentar al cuadro de Víctor Rivera, que también anda complicado con el tema de la baja.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Guerrero llegó a la Videna para seguir su proceso de recuperación.