Sin poder romper el cero y con uno menos, los íntimos se fueron al descanso con la necesidad de cambiar el ‘chip’. Fue ahí que el replanteo de Restrepo funcionó, metió a Waterman y el arco se abrió. El panameño no dio por perdida una pelota, sacó un centro y Kevin Serna apareció para el 1-0 (51′). Con el resultado ya a favor, Alianza se sintió más cómodo y empezó a controlar el ritmo ante el ‘Patrimonio’, que poco a poco se fue desinflando. Y antes del pitazo final, Jiovanny Ramos marcó de cabeza tras un tiro libre de Rodríguez (90+1′) para así cerrar el partido y seguir en el tercer lugar del Apertura.

Gol de Kevin Serna para el 1-0 de Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Video: L1 MAX)





Serna volvió a abrir el partido

Si hay un jugador blanquiazul que viene teniendo un rendimiento sobresaliente en los últimos partidos, tanto a nivel local como en Copa Libertadores, ese es Kevin Serna. El colombiano nacionalizado peruano volvió a ratificar su condición de valor más importante en el esquema de Restrepo; esta vez con el gol que abrió el partido en un momento complicado para los íntimos frente a Atlético Grau.

Con uno menos y sin mostrar su mejor fútbol, los ‘íntimos’ encontraron la llave para destrabar el 0-0 ni bien arrancando el segundo tiempo. A los 51′, Waterman no dio una pelota larga por perdida, que iba a terminar en línea de fondo, y sacó un centro al área que recogió Serna, el extremo se generó el espacio, controló y venció al portero Álvarez para el 1-0, y así evitar que la situación se salga de control con 10 jugadores.

Waterman le da otra revolución en ataque

Para este partido, Restrepo decidió poner a Jeriel De Santis junto a Hernán Barcos para comandar el ataque. Sin embargo, Alianza no estaba haciendo un buen partido, tenía el balón, pero no era profundo y las pocas que tenía no las aprovechó, como un mano a mano del joven venezolano que terminó en offside, pero que de igual forma no pudo capitalizar. Mientras que el ‘Pirata’ se mostró impreciso y bajo de nivel.

Producto de la expulsión de Castillo, el DT tuvo que mover el banquillo en el descanso y uno de los ingresantes fue Cecilio Waterman. Y en pocos minutos, ‘Aquaman’ marcó la diferencia entre De Santis Y Barcos, quienes tuvieron un rol más estático. El panameño le dio otro aire al ataque y al ser un delantero movedizo y generó la acción que desencadenó en el gol de Serna al no dar por perdida una pelota.

Barcos volvió a ser titular en Alianza Lima frente a Atlético Grau. (Foto: GEC)

Los cambios le funcionaron esta vez

Las últimas semanas, sobre todo a nivel internacional, los replanteos y los cambios de Restrepo estaban siendo polémicos, por no ser los más acertados. No obstante, esta vez, su pizarra funcionó y en el momento más complicado. Alianza sufrió la expulsión de Jesús Castillo, quien vio la roja por una falta imprudente contra Bandiera en los descuentos del primer tiempo. El volante se barrió con la pierna en alto y dejó con uno menos a su equipo tras la revisión del árbitro apoyado por el VAR.

El descanso sirvió para que Restrepo replantee su equipo y para el segundo tiempo mandó dos cambios de arranque: Renzo Garcés por De Santis y Waterman por Barcos, Alianza pasó a tener una línea de cuatro; y arriba el panameño apoyado con Serna para comandar el ataque y la propuesta fue efectiva. Ni bien comenzado el complemento, llegó el 1-0 y los íntimos comenzaron a manejar el partido y así evitaron que se sienta el hombre de menos.

Grau perdonó y se quedó sin nada

Atlético Grau es uno de los equipos que mejor plantea sus partidos de visita, en Lima, ha sido un dolor de cabeza para Cristal, para Universitario, entre otros. Ángel Comizzo sabe su libreto y desde su plan busca que los encuentros se juegue al ritmo que quiere. Los ‘albos’ empezaron de menos a más ante Alianza y poco a poco se asentaron en el campo de juego; mientras la desesperación crecía en los íntimos.

El ‘Patrimonio’ se cerró bien atrás en la primera parte, sumado a la imprecisión de Alianza. Los íntimos tenían el balón, pero no encontraban la forma de batir a Álvarez, en ese momento, Grau pudo dar el batacazo y abrir el marcador, pero perdonaron. Luego llegó la expulsión de Castillo antes del descanso y parecía que el segundo tiempo, los piuranos sacarían provecho del hombre de más; sin embargo, con la rápida reacción blanquiazul, el equipo de Comizzo se fue quedando sin ideas y dejando escapar un mejor resultado para ellos.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.