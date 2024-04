Los hinchas cremas no pueden estar más que satisfechos por lo que han visto recientemente de su equipo. Universitario de Deportes no solo mantiene su racha invicta, que data de hace ocho meses, sino que a nivel internacional ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en este arranque de Copa Libertadores: remontarle al último campeón de la Sudamericana y sacar un punto valioso en Barranquilla son pruebas del buen momento que atraviesan. Jugadores con gran rendimiento y estado físico y una acertada estrategia de Fabián Bustos han sido los pilares para prolongar el invicto a 23 partidos, siendo Jorge Fossati quien inició todo.

Si bien el momento de la’ U’ es mérito de Bustos, del día a día, de los entrenamientos y trabajo táctico, de manera indirecta quien puso la ‘primera piedra’ fue Fossati. El ‘Nono’, ahora técnico de la selección, llegó a Ate en marzo del 2023 en una situación complicada por los resultados y ya con un plantel armado. El charrúa le tomó solo días en dar a conocer su filosofía y estilo de juego. El equipo se adaptó rápido a su idea, los triunfos llegaron y formó un grupo importante que a final de temporada salió logró el título nacional. Una base que el técnico argentino tomó a inicios de año y que ha sabido manejarla.

Y es que se han visto casos de entrenadores que llegan y toman un plantel ya formado, borran todo lo trabajado anteriormente para instaurar un estilo diferente. Bustos tuvo la misma línea que Fossati (del 3-5-2, por ejemplo), se apoyó en la base establecida y le puso su sello con algunas variantes, para seguir prolongando el invicto crema. Por ello, en Depor, quisimos saber cuánto cambió el ‘11′ que manejaba el ‘Nono’ con el que ahora se viene alineando y sus principales diferencias.

Universitario sacó un valioso empate 1-1 ante Junior en Barranquilla por la Copa Libertadores. (AFP)

¿Cuánto varió el ‘11′ de Fossati al de Bustos?

De los 23 partidos que actualmente tiene la ‘U’ como invicto en todas las competencias, 11 son obra de Fossati y 12 de Bustos, son ocho meses que los cremas no saben de derrotas y todo comenzó el 19 de agosto del 2023, cuando el ‘Nono’ aún era técnico crema. Universitario, que llegaba de una derrota la fecha anterior ante ADT en Tarma por 2-0, empató 1-1 con Deportivo Garcilaso en el Monumental. Si bien ceder puntos en Ate no fue un buen resultado, esto marcó el camino en la estadística.

Los cremas empezaron perdiendo con tanto de Kevin Quevedo, pero Piero Quispe respondió para el marcador final, lo que a la postre conllevaría de manera indirecta al título de la ‘U’ y a la actual racha. Aquella vez, Fossati paró su 3-5-2 con su clásico ‘11′ que ya salía de memoria con Carvallo en el arco, la famosa línea de tres con Corzo, Riveros, Di Benedetto, en el medio, Ureña, Quispe y Pérez Guedes, como carrileros, Bolívar y Polo, arriba Rivera y Valera.

El '11' de la 'U' de Fossati con la que arrancó la racha invicta de 23 partidos.

Para el partido contra el ‘Garci’, Fossati movió dos fichas obligadas, pues en esa alineación faltaron Cabanillas y Flores. Bolívar reemplazó al primero, pues Nelson arrastraba una lesión y ‘Orejas’ también llegaba sentido, por ello, el ‘Tunche’ ocupó su zona; el resto sí era el ‘11′ titular habitual. De agosto hasta abril de este año, mucho tiempo pasó, pero la racha invicta se mantuvo y también una base importante de la ‘U’. Ya sin el ‘Nono’ y una que otra figura, Bustos tomó la batuta.

Sin Carvallo ni Quispe, dos piezas claves en el ‘11′ del año pasado, Bustos pudo llegar y encontrar una base importante, la cual sí se mantuvo para el centenario. Sin estos dos nombres, el equipo de la ‘U’ no ha variado mucho, dado que el resto de titulares se quedaron. Para enfrentar a Sport Boys este sábado, el ‘profe’ mandaría a Britos en el arco, la línea de tres de Corzo, Riveros y Di Benedetto, Ureña de ancla, Pérez Guedes por un lado y Concha por el otro, Portocarrero y Polo como carrileros y arriba Flores y Rivera.

Posible '11' de Universitario para enfrentar a Sport Boys.

Tomando como referencia exclusivamente el ‘11′ de Jorge Fossati que comenzó el invicto ante Garcilaso, solo ha cambiado un 36% (cuatro jugadores) con relación al equipo que pararía Bustos ante Boys. No están más Carvallo ni Quispe, lo sustituyen Britos y Concha. En tanto, Bolívar y Valera, que jugaron aquel partido en el ‘Monu’, no arrancarían; el primero no viene siendo tomado en cuenta; mientras que el otro sí, pero como alternativa. Sus reemplazos son Portocarrero y Flores.

Fortalezas, debilidades y qué jugadores han sido claves

La principal virtud de la ‘U’ de Fossati fue la intensidad para presionar a los rivales. La presión arriba de Valera, la de Ureña en el mediocampo, la de Polo por banda y la de Riveros o Di Benedetto cortando rápido las jugadas de peligro eran un sello la temporada pasada. Además, la facilidad con la que cambiaban de frente para generar ataques.

La responsabilidad de cambiar de frente y dar balones largos recaía en Ureña, quien con facilidad se la daba a Cabanillas o Polo. Otra virtud recaía en Quispe, el joven volante volante movía los hilos y rompía líneas, avanzaba con la pelota en los pies, se asociaba y pisaba el área. Como defecto, en esa etapa de invicto que tuvo la’ U’ de Fossati, se pueden nombrar las desatenciones en marca que suelen haber, pero sobre todo la falta de fútbol si ‘Pierito’ no estaba o no era su noche.

Curiosamente, un defecto que hasta ahora la ‘U’ de Bustos recoge, con la partida de Quispe llegaron Jairo Concha y Christofer Gonzáles para reemplazarlo, pero ni uno, ni el otro han podido -hasta ahora- generar o mostrar el fútbol que ‘Pierito’ hizo. Los cremas ganan por individualidades, como las del ‘Tunche’ Rivera por ejemplo, pero carecen de elaboración, es ahí donde flaquean.

Como virtud, la ‘U’ de Bustos ha mantenido ese vértigo e intensidad, aunque no de manera tan vistosa como el año pasado, y le ha agregado fortaleza defensiva. Su clásica línea de tres, se conoce ya tiempo y eso ha hecho que sean mucho más sólidos, sumando a la incorporación de Britos, quien viene realizando buenas actuaciones. El uruguayo ha mostrado ser garantía en el arco, siendo el salvador en Barranquilla y quedándose cerca del top 5 de porteros cremas con más minutos sin recibir un gol.

Mientras tanto, sobre sus referentes, el éxito de la ‘U’ de Fossati tuvo nombre y apellido: Piero Quispe. El joven volante se destapó con el uruguayo, siendo el creador y conductor del balón. Brilló en las finales y fue vendido a México. Al igual que él, Edison Flores, Rodrigo Ureña, Aldo Corzo, Andy Polo y otros más fueron clave en la campaña pasada. Para este año, los mismos vienen cumpliendo buenas actuaciones, sumadas a Britos y Rivera, quien pasa por un buen momento, ganándose la titularidad y anotando un doblete en la Libertadores.

¿Qué ‘U’ es más efectiva?

Aunque resulta desproporcional comparar una campaña completa con Fossati y un arranque de Bustos con Universitario, lo que sí se puede relacionar es cuán efectivo fueron ambos durante la racha crema. Como se sabe de los 23 partidos que la ‘U’ está invicta, 11 fueron con el ‘Nono’ y el resto con el actual técnico. Con el charrúa, los merengues lograron seis victorias y cinco empates, lo que en números refleja 23 puntos (18 de los triunfos y cinco de empates) de 33 posibles, un 69% de efectividad.

En tanto, la ‘U’ de Bustos hasta su resultado con Junior en Barranquilla cosechó ocho victorias y cuatro empates. De 36 puntos en disputa (12 encuentros en total), los cremas sumaron 28 unidades (24 puntos de los triunfos y cuatro de los empates), lo que da en porcentaje un 77% de efectividad.





