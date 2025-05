A pesar de que Alianza Lima ha vuelto a la pelea por el Torneo Apertura, ubicándose a dos puntos del líder Sport Huancayo, hay rendimientos dentro del plantel que no pasan desapercibidos por la crítica. Henry Quinteros, por ejemplo, apuntó a Pablo Ceppelini, quien llegó como uno de los refuerzos más importantes para esta temporada y no ha logrado marcar la diferencia en el cuadro blanquiazul.

En el podcast ‘Desmarcados’, el ‘Pato’ Quinteros se refirió al rendimiento del volante uruguayo, quien no ha estado a la altura de las expectativas en los pocos partidos que jugó esta temporada. "Con el cartel que llegó, la gente espera mucho más, no ha dado la talla. Uno espera que sea el conductor de Alianza Lima”, sostuvo el exfutbolista.

Quinteros es consciente que Ceppelini generó grandes expectativas al ser anunciado como el nuevo ’10′ de Alianza Lima, pero sufrió contratiempos como lesiones y suspensiones que le han impedido tener continuidad en el equipo. Eso sí, considera que en adelante no hay más excusas para no mostrar lo mejor de su juego.

Henry Quinteros opinó sobre el rendimiento de Pablo Ceppelini en Alianza Lima. (Video: @denganche)

“No, todavía no (ha convencido). No se tiene que ir. Su inicio fue bueno, se lesionó y luego vino la suspensión (por Copa Libertadores). No jugó varias fechas el torneo local”, apuntó el ‘Pato’, quien agregó que el uruguayo necesita un poco más de tiempo para asentarse en la cancha: “Hay que esperarlo”.

Hasta la fecha, Ceppelini ha jugado 10 partidos con Alianza Lima: cinco por el Torneo Apertura y cinco por la Copa Libertadores. Ha marcado solo un gol y ha asistido en dos ocasiones, pero no ha logrado convertirse en un elemento clave para el equipo. Se espera que asuma un rol protagónico en el juego, tal y como lo hizo en los primeros partidos del año.

Por otro lado, se confirmó la sanción de cuatro meses a Ceppelini y no podrá jugar torneos internacionales Conmebol. En caso Alianza Lima clasifique a Copa Sudamericana, el uruguayo tampoco será tomado en cuenta por Néstor Gorosito.

Pablo Ceppelini solo ha marcado un gol en 10 partidos con Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su derrotar 2-0 a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para este viernes 23 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

