Alianza Lima debutó con empate 2-2 frente a Cusco FC. Uno de los autores de los goles íntimos fue Hernán Barcos, quien tras el cotejo dejó un mensaje a los hinchas blanquiazules en su cuenta de Instagram. Sin embargo, hubo una reacción que ‘jaló' el ojo de más de un cibernauta.

Se trata de Hernán Pellerano, exjugador de Melgar que hoy milita en San Martín de Tucumán. El defensa argentino comentó en la publicación de Barcos su emoción al verlo en una foto junto a Pablo Míguez: “El ‘Pirata’ Barcos y el ‘Cortorra’ Míguez juntos, me vuelvo loco”.

El atacante íntimo publicó un mensaje de aliento a los hinchas, luego de su buena actuación en su debut con Alianza Lima. Su gol del empate fue crucial para levantar el ánimo del equipo, que con las pocas semanas de preparación supieron rescatar un punto en el campeonato.

A los 87′ el ‘Pirata’ disparó para un lado y el guardameta rival se lanzó al otro, colocando así el empate 2-2 a poco de que concluya el cotejo. Si bien se buscó tener la ventaja en el marcador, la falta de precisión frente al arco le jugó en contra al elenco de Carlos Bustos. Sin embargo, lo visto en el Gallardo dejó satisfecho a más de uno, a la espera de que el conjunto de Carlos Bustos coja más ritmo en los próximos encuentros de la Liga 1.

Hernán Barcos envió un mensaje a los hinchas de Alianza Lima. (Foto: Instagram)

Análisis post partido

Por otro lado, terminado el encuentro ante Cusco FC, Hernán Barcos, uno de los refuerzos de Alianza Lima para esta temporada, fue el elegido para conversar con la prensa para dar sus impresiones en cuanto al choque. El atacante argentino fue honesto al admitir que el equipo pudo no estar a la altura, por la falta de tiempo de preparación, pero se sintió orgulloso por lo que hicieron sus compañeros en el campo.

“A pesar de no haber hecho en estos 10-15 días de trabajo 90 minutos de fútbol, el grupo tuvo una entrega muy importante. Sinceramente, pensamos que íbamos a estar peor. La verdad, estoy contento con la entrega del grupo. El resultado... puedes ganar, puedes perder, pero la entrega del grupo nosotros no la negociamos y eso es lo que me deja tranquilo. Cuando nos pongamos bien, bien, este grupo va a dar que hablar”, comentó Barcos a GOLPERU.





